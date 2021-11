Vacinação de rotina e contra a Covid-19 ganham horários diferenciados em Palmas

Para ampliar o acesso da população à vacinação de rotina e contra a Covid-19, a Prefeitura de Palmas passa a ofertar a imunização em horários diferenciados em todas as regiões da Capital e manterá a campanha nacional de multivacinação de atualização da caderneta da criança e do adolescente. Com adoção dessa estratégia, o palmense terá disponível o período da manhã, tarde e noite (em uma unidade) para se vacinar. Os novos horários passam a vigorar a partir desta quarta-feira, 03, em 25 Unidades de Saúde da Família.

A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) da Capital, Marêssa Castro, explica que no horário em que tiver sendo vacinado contra a Covid-19 não haverá aplicação das doses de rotina e que o mesmo ocorrerá no horário da vacinação de rotina. (veja abaixo a relação das unidades e os horários de atendimento para a vacinação contra a Covid-19).

Nesta quarta-feira, doses do imunizante da Pfizer estarão disponíveis em todas as unidades. O imunizante da Coronavac estará sendo aplicado na USF da 1.304 Sul. A vacina da Astrazeneca, por sua vez, está temporariamente indisponível. A Semus aguarda o envio de nova remessa.

O agendamento na plataforma Vacina Já, localizada no site da Prefeitura de Palmas, continua valendo para a vacinação contra a Covid-19, com exceção de idosos e imunossuprimidos que podem procurar a unidade de sua referência sem necessidade de agendar a tomada da dose. Para agendar a dose de sua vacinação clique Aqui.

Para as vacinas do esquema de rotina, incluindo a Influenza (contra a gripe), não é necessário agendamento. Basta a pessoa comparecer na unidade e apresentar seus documentos pessoais, cartão do SUS e cartão de vacina.

Quem pode se vacinar

A vacinação está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses (180 dias) da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, de 28 dias. Importante informar que o adiantamento de 21 dias é referente à segunda dose e que o reforço segue o mesmo intervalo.

A vacina da Influenza, por sua vez, está disponível para a população acima de seis meses de idade. As doses da vacinação de rotina estão definidas na caderneta da criança e do adolescente.

Documentação

Para vacinar-se é preciso levar documentos pessoais, cartão do SUS, cartão de vacinação e laudos quando exigidos. Para menores de 18 anos é necessário estar acompanhado de um responsável e apresentar a autorização por escrito. Para a segunda dose, basta a autorização.

Vacinação contra a Covid – 19 – das 8 às 12 horas

USF 405 Norte

USF 403 Norte

USF 108 Sul

USF 207 Sul

USF 1.206 Sul

USF Bela Vista

USF José Hermes

USF Novo Horizonte

USF José Lúcio

USF Santa Fé

Vacinação contra a Covid-19 – das 13 às 17 horas

USF 406 Norte

USF 603 Norte

USF 210 Sul

USF 403 Sul

USF 712 Sul

USF 806 Sul

USF 1.103 Sul

USF 1.304 Sul

USF Alto Bonito

USF Aureny II

USF Laurídes Milhomem

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

USF Taquari

Vacinação contra a Covid-19 – das 13 às 20 horas

USF 1.004 Sul