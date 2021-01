Vacinação de idosos em instituição de longa permanência de Araguaína é acompanhada pelo MPE

Com o objetivo de garantir o cumprimento da primeira etapa de imunização de funcionários e idosos internos de uma instituição de longa permanência de Araguaína, o Ministério Público do Tocantins acompanhou a vacinação contra a Covid-19 realizada nesta quinta-feira, 21, no Abrigo de Idosos Cantinho do Vovô, localizado no setor Brasil. Ao todo, foram vacinados 13 funcionários e 18 idosos. Apenas uma funcionária não pôde receber o imunizante por estar gestante.

O promotor de Justiça Pedro Jainer Passos Clarindo da Silva, titular da 14ª Promotoria de Justiça que possui atuação na defesa dos direitos dos idosos, conta que chegou ao local antes mesmo da equipe de saúde iniciar os trabalhos. “Acompanhamos, de forma nominal, a vacinação de cada funcionário e de cada idoso da instituição com o intuito de garantir o cumprimento do plano de imunização”, comentou o promotor de Justiça.

Pedro Jainer reforçou que a sociedade pode contribuir denunciando irregularidades relacionadas à vacinação contra a Covid-19 pelo telefone 127, pelo e-mail ouvidoria@mpeto.mp.br ou pelo link mpto.mp.br/ouvidoria.