Vacinação contra Covid-19: Pais podem levar crianças de 05 a 11 anos, com e sem comorbidades, para receberem a primeira dose

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Unidade de Saúde da Família (USF) da 1004 Sul (Arse 101) foi uma das USFs que recebeu uma turma com muita coragem e ânimo para tomar a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira, 25. Com a ampliação do público para as crianças de 05 a 11 anos de idade com e sem comorbidades, pais e responsáveis fizeram o agendamento no site Vacina Já, e levaram as crianças para iniciar o ciclo da imunização (a segunda dose da vacina infantil da Covid-19 deve ser aplicada com intervalo de 28 dias).

Em busca de proteção e imunização do seu filho Heitor Chiarini Vaz, de 06 anos, a pedagoga Carina Silva Chiarini fez o agendamento e compareceu a USF. “Estávamos eufóricos para vacinar o Heitor, já completamos todo o nosso ciclo de imunização, tomando todas as doses e sentia a insegurança pelo Heitor”, enfatizou Carina.

O Alisson Brito Arruda e o Vivaldino Kauã Conceição de Souza, ambos de 10 anos, se motivaram a vacinar pela vontade de voltar para o futebol. Eles relataram que querem voltar às suas atividades normais, como a escola, e enfatizaram o futebol. Mãe do Alisson, Rubinéia Brito Arruda, confirmou a paixão do filho pelo futebol e a necessidade da prevenção e proteção contra a Covid-19. Já o pai do Kauã, Erisvelto da Silva Souza, incentivou o filho a se vacinar e a se prevenir de todos os riscos.

A Prefeitura de Palmas disponibiliza dez Unidades de Saúde da Família (USFs) para atender a este público. E reforça os pais e responsáveis que devem apresentar no ato da vacinação documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, cartão do SUS e cartão da vacina. Para as crianças com comorbidade, além dos documentos já mencionados, é necessário apresentar o Termo de Consentimento (disponível no site da Prefeitura e também nas unidades de saúde) e o laudo médico comprovando a comorbidade ou condição especial.

Após a vacinação, a Vigilância Epidemiológica orienta que a criança permaneça na unidade por 15 minutos. Os menores não devem receber outro imunizante no mesmo dia ou até 15 dias após a vacinação contra a Covid-19.

Locais de vacinação de 25 a 28 de janeiro:

Manhã – 8 às 12 horas

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

Tarde – 13 às 17 horas

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

USF Taquari

Vacinação na quarta-feira, 26/01 – 8 às 12 horas

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

Vacinação na quinta-feira, 27/01 – 8 às 12 horas

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

Vacinação na sexta-feira, 28/01 – 8 às 12 horas

USF Walter Morato (Taquaruçu)