Vacinação contra Covid-19 ocorre em quatro pontos de Palmas

Texto: Secom

Continuam as oportunidades para o morador de Palmas se vacinar contra a Influenza e a Covid-19. Ao longo desta semana, os trabalhadores da saúde estarão administrando doses contra as doenças em quatro pontos de vacinação em horários diferenciados.

Nesta terça-feira, 25, a imunização ocorrerá no Mundo dos Ferros, na quadra ASR-SE 115 (1.112 Sul), das 13 às 17 horas. Na quarta-feira, 26, o ‘Busão do Mais Saúde’ atenderá a população no Parque dos Povos Indígenas, das 16 às 20 horas. Na quinta-feira, 27, a programação continua na Casa de Prisão Provisória de Palmas em uma ação interna, das 8 às 12 horas. Já na sexta-feira, 28, a população poderá comparecer à Feira da 304 Sul, das 16 às 20 horas. Para se vacinar no ‘Mais Saúde’, o usuário deve comparecer ao local com seus documentos pessoais (CPF e RG) e o cartão de vacina.

Público

A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 nas ações do ‘Mais Saúde’ estão disponíveis para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço. Já a vacinação contra a gripe é destinada para a população acima de seis meses de vida.

Unidades de Saúde

A vacinação de crianças acima de 05 a 11 anos, é oferecida exclusivamente nas Unidades de Saúde e somente por meio de agendamento. Mas, a população de forma geral também pode comparecer às UBS por demanda espontânea ou por agendamento no site Vacina Já.

Programação

Terça, 25/01

Mundo dos Ferros, quadra ASR-SE 115 (1.112 Sul), das 13 às 17 horas

Quarta-feira, 26/01

Parque dos Povos Indígenas, das 16 às 20 horas

Quinta-feira, 27/01

Casa de Prisão Provisória de Palmas, das 8 às 12 horas (ação interna)

Sexta-feira, 28/01

Feira da 304 Sul, das 16 às 20 horas.