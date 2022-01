Vacinação contra a Covid-19 e Influenza ocorre em 16 Unidades de Saúde da Família nesta segunda, 24

A Prefeitura de Palmas mantém nesta segunda-feira, 24, 16 Unidades de Saúde da Família (USFs) disponíveis para a vacinação contra a Covid-19 e a Influenza (gripe). Os locais e horários de atendimento podem ser conferidos logo abaixo, no final desta matéria. Adolescentes e adultos que quiserem se imunizar podem procurar uma USF de forma espontânea ou por agendamento, disponível no site Vacina Já. É necessário apresentar na unidade documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e cartão de vacina.

A Área Técnica da Vigilância em Saúde ressalta que os imunizantes da Covid-19 para primeira e segunda dose podem ser aplicados em adolescentes acima de 12 anos, com e sem comorbidades. A dose de reforço, por sua vez, está disponível para a população acima de 18 anos. O reforço deve ser aplicado a partir do 4º mês do recebimento da segunda dose. Para imunossuprimidos o esquema vacinal é o seguinte: primeira dose, segunda dose; após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

A vacina da Influenza (gripe) está disponível para o público a partir de 6 meses de vida. A vacinação para as crianças de 05 a 11 anos de idade com comorbidades e de 10 a 11 anos sem comorbidade, pode ser conferida aqui.

Programação para adolescentes e adultos (24/01)

Das 8 às 12 horas – Pfizer – 1ª/2ª/Dose de reforço

USF 403 Norte

USF 108 Sul

USF José Lúcio

Das 8 às 12 horas – Janssen e Pfizer – 1ª/2ª/Dose de reforço

USF 207 Sul

USF Bela Vista

Das 8 às 12 horas – Astrazeneca e Pfizer – 1ª/2ª/Dose de reforço

USF 406 Norte

USF 1206 Sul

Das 13 às 17 horas – Pfizer 1ª/2ª/Dose de reforço

USF 210 Sul

USF 806 Sul

USF Alto Bonito

USF Aureny II

USF Laurides Milhomem

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

Das 13 às 17 horas – Janssen e Pfizer 1ª/2ª/Dose de reforço

USF 603 Norte

USF 712 Sul