Vacina contra a influenza estará disponível em três Unidades de Saúde da Família de Palmas neste sábado, 10

Para dar continuidade à campanha nacional de imunização contra a gripe, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) abre, neste sábado, 10, as Unidades de Saúde da Família (USFs) 1.103 Sul, Liberdade (Jardim Aureny III) e 108 Sul, das 9 às 17 horas. Pode vacinar toda a população em geral acima de seis meses de vida, uma vez que a imunização foi liberada pelo Ministério da Saúde no dia 03 de julho.

A Semus reforça que quem se vacinou contra a Covid-19 deve aguardar 15 dias para receber a dose do imunizante contra a influenza. Para se vacinar basta comparecer à USF mais próxima, com cartão de vacina e um documento com foto para que os profissionais de saúde localizem o cadastro no sistema de informação. No entanto, não ter a caderneta de vacinação em mãos não é impeditivo para tomar a vacina.

A Semus lembra sobre a importância das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurarem as unidades para se vacinarem, pois a escolha dessa parcela da população considera quem pode desenvolver formas mais graves da doença.

Fazem parte dos grupos prioritários: pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças com idade entre seis meses e seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.