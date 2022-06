Usuários do SUS são beneficiados com parceria entre Governo do Tocantins e Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal

“Devido à pandemia, só foi possível passar pela cirurgia agora e fiquei muito feliz quando me ligaram, pois as dores começaram a ficar mais intensas nos últimos meses. Graças a Deus, ocorreu tudo bem e, agora, é só me recuperar em casa”, destacou a boleira Maria do Socorro Venâncio da Silva, de 54 anos, que estava aguardando desde 2019, por um procedimento, quando descobriu a hérnia umbilical. Ela é uma das 100 pessoas, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), contempladas com o mutirão de eletivas realizado por meio da parceria entre o Governo do Tocantins e a Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH).

O mutirão, realizado de 6 a 10 de junho, atenderá pacientes devidamente regulados pela Central Estadual de Regulação e ocorrerá no Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hospital Regional de Miracema (HRM). Nos dois primeiros dias, foram realizados 36 procedimentos no HGP; e a previsão é de mais 18 nesta quarta-feira, 8. A partir da quinta-feira, 9, as atividades se estendem a Miracema.

A ação é realizada com custo zero para a Gestão Estadual, no que tange ao Setor de Recursos Humanos e ao material usado nos procedimentos. Ao Estado do Tocantins, compete a hotelaria e a disponibilização das salas cirúrgicas. Vale destacar que dos 22 cirurgiões voluntários, 13 são profissionais que fazem parte do quadro de servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).

O mutirão reduz a fila de espera por este tipo de procedimento, a qual tinha mais de 300 pacientes e, segundo a diretora-geral do Hospital de Referência de Miracema, Maria da Penha Bandeira, “hoje, nós temos 10 pacientes na fila, sendo seis de hérnias inguinal e quatro de hérnias umbilical. Destes, nove pacientes já estão agendado para o mutirão, ficando apenas um paciente que será remanejado para o HGP, devido a sua condição clínica e necessitar de suporte de Unidade de Terapia Intensiva”, reforçou.

A redução da fila de espera de cirurgia também é destaca pelo diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo. “Além de estarmos ajudando a agilizar a fila de espera do Sistema Único de Saúde, o mutirão vai garantir melhor qualidade de vida para esses pacientes contemplados”, enfatizou.

A paciente Elaine Pereira Avelino, de 23 anos, também foi beneficiada e passou pela segunda cirurgia de hérnia, a primeira foi feita ainda criança. “No início de abril, me ligaram falando sobre a cirurgia e eu fiquei muito feliz, pois como tenho problema desde criança, sempre me causou muito desconforto. Eu estava há cinco anos aguardando e agora estou operada”.

Alta incidência

O Estado do Tocantins já realizou pelo SUS, 654 cirurgias de hérnias, só em 2022 e o médico cirurgião do Aparelho Digestivo e membro da SBH, Dhyogo Paulo Severo Silva explicou a grande incidência. “De 20 a 25% dos homens irão desenvolver uma hérnia inguinal ao longo da vida, fora outros diagnósticos como a hérnia epigástrica e incisional, além disso, tivemos um represamento durante a pandemia onde não realizamos cirurgias eletivas, o que aumentou este número já tão expressivo”, afirmou, acrescentando que “a obesidade e o fumo são fatores de risco para o aparecimento de hérnias, portanto é muito importante o controle destes fatores e o estilo de vida saudável”, reforçou o profissional.

Eletivas

O Tocantins já realizou 3.275 cirurgias eletivas, das mais variadas especialidades, somente este ano. De outubro de 2021 até maio de 2022, foram 4.429 procedimentos, número expressivo comemorado pelo secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana.

“Agradecemos a parceria da SBH e, principalmente, os esforços das equipes que atuam nos nossos hospitais, pelo comprometimento em dar solução aos problemas de nossos pacientes. O Governo não tem medido esforços para dar celeridade nestes procedimentos cirúrgicos. De forma estratégica, toda semana, acontecem forças-tarefas em nossos hospitais, nos fins de semana e períodos noturno, tudo com intuito de amenizar a espera dos nossos pacientes”, afirmou o gestor.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate