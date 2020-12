Suspenso desligamento de água que seria realizado em Palmas neste domingo, 20

A BRK Ambiental suspendeu a intervenção que faria neste domingo, 20, para a realização da obra de ampliação e modernização da maior Estação de Tratamento de Água (ETA) do Tocantins, a ETA 006, que abastece 80% da população de Palmas.

A empresa já realizou duas paralisações no abastecimento para que fossem feitas interligações de novas unidades do sistema de tratamento de água: a primeira aconteceu no último dia 6 e a segunda no dia 13. A terceira paralisação não acontecerá este ano e deve ser reprograma para o início do próximo ano.

“Avaliamos a complexidade das intervenções a serem realizadas e considerando-se o período de festas de final de ano, onde o consumo residencial tende a aumentar, consideramos prudente adiar a próxima intervenção para o início do próximo ano, quando estaremos informando previamente toda a população”, destaca Sandra Leal, gerente de Operações da BRK Ambiental.

Obra

A BRK Ambiental deu início à obra em 2019, um investimento de mais de R$ 28 milhões que irá tornar a capacidade de tratamento da estação duas vezes maior que a atual, beneficiando cerca de 80 mil famílias da Capital. Atualmente, a ETA 006 tem capacidade de produção de 750 litros de água tratada por segundo. Com a reforma, a estrutura poderá produzir até 1.500 litros por segundo. Além do objetivo de acompanhar o crescimento da população da capital nos próximos 40 anos, a ampliação visa também a modernização do tratamento, com a inclusão de equipamentos de medição instantânea de parâmetros de qualidade e acionamentos e visualizações remotas de várias etapas do processo de produção de água tratada.

Tratamento de água

Na Estação de Tratamento de Água (ETA) a água passa por diversas etapas de tratamento até ser distribuída e chegar à torneira do cliente. O tratamento de água começa no gradeamento onde são retiradas folhas, galhos e outros materiais. Após essa etapa é realizada a floculação, onde as partículas de impurezas se juntam e são removidas. Na decantação as partículas que sobraram afundam, depois é feita a filtração, onde a água passa por filtros para a retirada de partículas menores. Também são adicionados cloro e flúor para garantir a desinfecção total da água e a prevenção da cárie dentária, respectivamente. Após essas etapas, a água é distribuída para os reservatórios.