USF José Hermes realiza ação de promoção em saúde sobre hanseníase

Na manhã desta segunda-feira, 16, a Unidade de Saúde da Família (USF) José Hermes Rodrigues Damaso (setor Sul) realizou uma palestra aos usuários, para alertar sobre os sintomas da hanseníase. A ação faz parte da programação do Janeiro Roxo, que intensifica atividades para falar da importância do diagnóstico e tratamento da doença.

A aposentada Lucia Martins conta que pôde esclarecer dúvidas sobre os sintomas da hanseníase durante a palestra, assim como agendar consulta com o especialista para passar por uma avaliação clínica. “Na palestra eles falaram os sintomas, né, daí eu consegui ver se eu tenho algum, mas na dúvida é importante ir no médico para ter certeza”, relata.

De acordo com o coordenador técnico de hanseníase e tuberculose da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), Pedro Paulo dos Santos Oliveira, as atividades ocorrem em várias unidades de saúde com programação diversificada como ações de educação em saúde sobre a hanseníase, atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos.

Programação

16/1 a 23/1 – USF José Hermes Rodrigues Damaso (setor Sul)

Palestra em sala de espera, busca de casos novos, busca ativa para pacientes em tratamento em fase de abandono e avaliação de contatos de casos já diagnosticados

17/1 – USF Santa Fé, a partir das 14 horas

Atividade de educação permanente sobre reações hansênicas, busca ativa de novos casos e agendamento com equipe responsável e reavaliação de casos dos últimos cinco anos

18/1 – USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana), das 8 às 13 horas

Sala de espera com roda de conversa sobre o autocuidado e prevenção de incapacidade

19/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 S), de 8 às 10 horas

Ação educativa em sala de espera com as temáticas “O que é Hanseníase, seu tratamento e agravos”

19/1 – USF Arno 44 (409 N), a partir das 8 horas – “Dia H”

Grupo de autocuidado para pacientes diagnosticados e contatos, com o intuito de orientar e reforçar os cuidados necessários aos pacientes, com distribuição de “kits para autocuidado” contendo protetores solares, escovas dentais e outros. Diariamente, agendamento para avaliação de contatos e realização de Avaliação Neurológica Simplificada (ANS) nos pacientes em tratamento. Busca ativa de pacientes para diagnóstico precoce e tratamento de hanseníase

19/1 – USF Arno 61 (503 Norte), das 8 às 12 horas

Palestra “Quais são os seus direitos?” destinada às pessoas com diagnóstico de hanseníase, roda de conversa sobre a importância do autocuidado e avaliações em pacientes com queixas. Consultas odontológicas nos pacientes em tratamento ou com tratamento concluído e casos novos. Busca ativa pelos Agentes Comunitários em Saúde (ACS) por pacientes em tratamento e seus contatos

19/1 – USF Morada do Sol, a partir das 8 horas

Ação educativa em sala de espera, roda de conversa, avaliação odontológica e ação psicossocial, focando no estigma e preconceito que permite sobre a doença

Todas as quintas-feiras, a partir das 13 horas: busca ativa de casos novos e agendamento para acolhimento

Todas as sextas-feiras, a partir 8 horas: busca ativa de casos novos e agendamento para acolhimento

9 a 31/1, a partir 8 horas: busca ativa de pacientes em abandono

Todas as quintas e sextas-feiras a partir 8 horas: avaliação de contatos

19/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), período integral

Intensificação de busca ativa de casos de abandono em tratamento de hanseníase

20/1 – USF Arno 61 (503 N), a partir das 8 horas

Palestra na sala de espera sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase, avaliação de contatos dos pacientes em tratamento, atualização da ANS dos pacientes em tratamento e atendimento odontológico

23/1 – USF Arno 41 (403 N)

Educação em saúde na sala de espera

23/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8h30 às 9h30 e das 14h30 às 15h30

Roda de conversa na sala de espera sobre importância do cuidado continuado da doença

24/1 – USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana), das 8 às 13 horas

Avaliação dermatológica

24/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 S), de 8 às 10 horas

Ação educativa em sala de espera com as temáticas: “Mitos e verdades sobre hanseníase”

23/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8 às 17 horas – “Dia H”

Busca ativa de casos novos, avaliação de presença de manchas por livre demanda e ações educativas no território

23/1 a 27/1 – USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III), das 8 às 19 horas

Ações educativas em sala de espera, busca ativa de novos casos e abandono, rastreio por pacientes faltosos em tratamento, avaliação de contatos com casos confirmado, ação de saúde bucal e ações voltadas ao apoio nutricional durante o tratamento da hanseníase

25/1 é o dia H na unidade

25/1 – USF Santa Fé, a partir das 14 horas

Sala de espera com roda de conversas de educação em saúde com os pacientes e contatos com grupo de autocuidado da hanseníase, ação psicossocial dentro da legalidade dos direitos sociais focando no estigma e preconceito, atendimento médico, de enfermagem, odontológico e atendimento com equipe multifamiliar: fisioterapeuta, farmacêutica, assistente social, psicóloga e nutricionista

25/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 S), de 8 às 10 horas – “Dia H”

Avaliação de contatos de casos já diagnosticados e reavaliação e encaminhamentos em casos de hanseníase grau 3 e 4

25/1 – USF Arno 41 (403 Norte) – “Dia H”