Unitins prorroga inscrições do Vestibular 2021/1 até dia 11 de janeiro

As inscrições do Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) foram prorrogadas até o dia 11 de janeiro. Interessados em ingressar na instituição devem realizar a inscrição no Portal da Unitins (www.unitins.br). São ofertadas 640 vagas distribuídas em 16 cursos nos câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

A taxa de inscrição no valor de R$ 120 pode ser paga até o dia 12 de janeiro. As provas serão aplicadas presencialmente no dia 27 de janeiro nas cidades em que a Unitins possui câmpus.

Neste ano, além dos cursos já ofertados na universidade, os candidatos poderão concorrer ao novo curso de Pedagogia, implantado no Câmpus Palmas. Todos os cursos da Unitins são presenciais e gratuitos.

Câmpus e Cursos

São oferecidos 16 cursos de graduação nos câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins, sendo: Câmpus Araguatins: Letras e Pedagogia; Câmpus Augustinópolis: Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem; Câmpus Dianópolis: Administração, Ciências Contábeis e Direito; Câmpus Palmas: Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação; Câmpus Paraíso: Ciências Contábeis, Direito e Tecnólogo em Agronegócio.