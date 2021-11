Unitins lança processo seletivo para contratação temporária de professores; inscrições abrem nesta 5ª

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta segunda-feira, 22, o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes para cursos de graduação dos câmpus Araguatins, Augustinópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Ao todo estão sendo oferecidas 31 vagas para os semestres letivos 2022/1 e 2022/2, destinadas a atender as disciplinas teóricas e práticas dos cursos de Letras, Pedagogia, Serviço Social, Direito, Engenharia Agronômica, Ciências Contábeis, Medicina, Enfermagem e Tecnologia em Gestão do Agronegócio, conforme quadro de vagas descrito no Edital e Anexo. A seleção busca ainda a formação de cadastro de reserva para contratação de professor temporário, com titulação mínima de especialista, cujas especificações estão detalhadas no edital.

As inscrições estarão abertas no período de 25 de novembro a 06 de dezembro de 2021, exclusivamente, via internet. A taxa de inscrição é de R$ 120,00. Acesse a página do Processo de Seleção Simplificada e confira o edital completo, quadro de vagas e outras informações sobre o PSS.

O processo de seleção simplificado será realizado em duas etapas: pontuação alcançada no formulário de pontuação, de caráter classificatório; e validação de toda documentação comprobatória, de caráter classificatório e eliminatório.

Para a pró-reitora de Graduação da Unitins, professora Alessandra Ruita Czapski, a seleção é um processo qualitativo de entrada de professores na Universidade, com oferta de vagas para especialistas, mestres e doutores, com formação na área pretendida ou em áreas afins. “O processo contempla vagas para o Câmpus de Paraíso, onde ainda não fizemos um processo seletivo e algumas vagas que não foram contempladas no nosso processo seletivo anterior. Temos 31 vagas, uma ótima oportunidade para os professores se inscreverem e virem trabalhar conosco”, ressalta a professora, recomendando aos candidatos acompanhar o calendário previsto no edital.

O reitor Augusto Rezende destaca que o processo atende ao critério da meritocracia, que é a valorização da titulação e da experiência do docente e sua atuação no ensino superior. “O foco é a contratação de professores para o Câmpus Paraíso e a reposição pontual em alguns cursos dos câmpus onde faltam docentes”, explica o reitor, enfatizando que a expectativa é de uma boa procura. “A gente espera que este processo seletivo tenha uma boa adesão, com candidatos titulados e que venham contribuir com o projeto de consolidação e expansão da Universidade”, conclui.

Remuneração

A remuneração varia de R$ 2.412,00 a R$ 7.039,00, conforme titulação e carga horária.

TITULAÇÃO REGIME = 20 HORAS REGIME = 40 HORAS Especialista R$ 2.412,00 R$ 4.824,00 Mestre R$ 3.033,90 R$ 6.067,80 Doutor R$ 3.519,90 R$ 7.039,80