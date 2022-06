Unitins lança edital de seleção com 12 vagas para professores para o curso de Medicina

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta quarta-feira, 8, o edital do processo seletivo simplificado, considerando contratação temporária de professores para o curso de Medicina, no câmpus Augustinópolis, para início dos trabalhos no segundo semestre deste ano. São oferecidas 12 vagas, com formação de cadastro reserva. As inscrições estarão abertas a partir das 14 horas do dia 9 de junho e poderão ser feitas até o dia 14 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 120,00, com a possibilidade de o candidato solicitar isenção da taxa, desde que atenda aos requisitos exigidos no edital.

Podem concorrer candidatos com titulação acadêmica de especialista, mestre ou doutor das áreas de Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas, Odontologia, Educação Física, Biomedicina, Biologia, Pedagogia, Antropologia, Sociologia ou Letras (Inglês). Os interessados devem se atentar ao perfil de cada vaga, que está disponível no Anexo I do edital.

Os salários variam de acordo com titulação acadêmica e carga horária. Para especialista, R$ 2.412,00 para 20 horas e R$ 4.824,00 para 40 horas; para mestre, R$ 3.033,90 para 20 horas e R$ 6.067,80, 40 horas; e para professor doutor, R$ 3.519,90 para 20 horas e R$ 7.039,80, 40 horas.

A seleção se dará em três etapas: entrega documental, de caráter eliminatório; análise da documentação comprobatória, de caráter classificatório; e prova oral, de caráter classificatório. O resultado final da seleção está previsto para o dia 27 de junho de 2022.

Conforme o edital, a jornada de trabalho dos candidatos que forem contratados deve ser adequada à necessidade do curso, podendo ser no turno diurno e/ou noturno, com regime de trabalho de 20 horas/semanais podendo ser ampliada para 40 horas/semanais, conforme necessidade pedagógica de cada disciplina. O contrato de trabalho terá duração de um ano, podendo ser prorrogado. Veja aqui o edital completo.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate