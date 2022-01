Unitins divulga resultado final do Vestibular 2022/1

Os candidatos que prestaram o Vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) já podem conferir o resultado final do certame e a lista de aprovados de cada curso. O resultado final está disponível no Portal da Universidade. As provas do certame foram aplicadas no dia 19 de dezembro.

Os aprovados na primeira chamada devem se atentar ao prazo de matrícula e às orientações e exigências de comprovação nos casos de candidatos que concorreram na modalidade de cotas ou de pessoa com deficiência.

Ao todo, foram ofertadas 680 vagas para os cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Pedagogia, Medicina, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

As aulas do semestre letivo 2022/1 iniciarão presencialmente no dia 1° de fevereiro para todos os cursos, exceto Medicina, que iniciará o semestre letivo no dia 14 de fevereiro, também na modalidade presencial.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, comemora o sucesso do vestibular e ressalta a exigência da comprovação de vacinação para entrada e permanência nas unidades da Unitins. “Mais um processo seletivo exitoso da Unitins, desta vez abrangendo todos os 17 cursos, em que temos a certeza que os melhores candidatos foram aprovados. Lembrando que agora temos a exigência da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para a entrada e circulação nas nossas unidades. Comemoramos o sucesso, agradecemos toda a comunidade acadêmica e parabenizamos os novos alunos que farão parte do nosso corpo discente”, concluiu o reitor.

Matrículas

Neste Vestibular, os candidatos que concorreram na modalidade de cotas raciais oriundos de escolas públicas e cotas para pessoa com deficiência devem realizar processo de verificação.

Os candidatos aprovados que se autodeclararam pessoas pretas ou pardas deverão realizar procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração, além da comprovação de egresso da rede pública de ensino. O processo de heteroidentificação é complementar à autodeclaração e será realizado pela Comissão de Heteroidentificação Étnico-Racial do Vestibular Unitins 2022/1, composta por docentes, técnicos-administrativos e membros da comunidade externa. As bancas de heteroidentificação serão realizadas em formato on-line, por vídeo chamada, pela plataforma Google Meet. Somente após a aprovação na avaliação de heteroidentificação, candidato será convocado para a realização da matrícula no curso para o qual foi aprovado.

Para os candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, será necessária a apresentação presencial à junta médica para perícia. Esses candidatos devem apresentar os documentos exigidos em edital próprio e laudo médico que contenha parecer médico em que conste, obrigatoriamente, o código da deficiência, nos termos do Código Internacional de Doenças (CID) e, preferencialmente, a categoria de deficiência classificada no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999.

Após os processos de verificação, todos os candidatos devidamente aprovados na heteroidentificação, perícia médica e os que concorreram em ampla concorrência devem solicitar a matrícula on-line, pelo sistema I-Protocolo, entre os dias 26 e 31 de janeiro.

Todas as orientações aos candidatos aprovados na primeira chamada estão disponíveis no Portal da Unitins, na página do Vestibular 2022/1. Confira o cronograma das etapas de verificação e de matrículas: