Unitins avança 310% em investimentos e registra aumento de 20% de vagas em todas as regiões do Tocantins

Por Charlyne Sueste

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) avançou 310% somente em investimentos na comparação de 2021 para 2022. São obras de expansão, reforma e adequação de infraestrutura em todas as unidades, aquisição de computadores e equipamentos para laboratórios, insumos, condicionadores de ar, mobiliário, frota renovada, bolsas de pesquisa, extensão, monitoria, ampliação nas vagas de ensino superior ofertadas aos tocantinenses e muito mais.

Avanços que foram possíveis neste ano graças à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 05/2021, que foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa e implementada de forma imediata pelo governador Wanderlei Barbosa no final do ano passado. A PEC assegurou a destinação de 1% da Receita Corrente Líquida do Estado para o orçamento da Unitins, o que soma aproximadamente R$ 93,5 milhões.

“Este ano, com apoio incondicional do governador Wanderlei Barbosa e dos deputados estaduais, a Unitins avançou muito. Ampliamos a quantidade de alunos, com destaque especial para o projeto TO Graduado, que foi pensado diretamente pelo Governador com o olhar para os pequenos municípios do Tocantins, e isso é muito importante para o desenvolvimento da instituição e de todo o Estado. Se não fosse essa estabilidade orçamentária não teríamos condição de executar esse projeto. E, além disso, também conseguimos fazer vários investimentos em estruturas físicas e laboratórios”, exemplifica o reitor da Unitins, Augusto Rezende.

Para o próximo ano as expectativas são ainda melhores, segundo o reitor. “Em 2023 teremos condições de ampliar ainda mais a instituição, consolidar a estrutura física construindo novas sedes, reformando algumas estruturas que ainda estão em condições ruins e seguiremos investindo sempre no aluno e no professor, que são a finalidade básica da Unitins”.

“A educação é prioridade no nosso Governo e não seria diferente com o ensino de nível superior. A Unitins representa a oportunidade de transformação de vidas para milhares de tocantinenses e vem mostrando que os recursos públicos investidos são muito bem aplicados e trazem resultados. Prova disso, também, é o projeto TO Graduado, que solicitei ao reitor foco na expansão da Unitins em municípios que têm essa carência. E tenho certeza que em 2023 a nossa Universidade Estadual estará ainda maior e mais forte, destaca o governador Wanderlei Barbosa”.

Infraestrutura

Em 2022, as obras de construções e reformas das unidades receberam mais de R$ 6 milhões de investimentos. A sede administrativa, em Palmas, por exemplo, cujas edificações são de 20 anos atrás e não receberam reformas após a inauguração, está passando por uma revitalização geral. No Câmpus Palmas foram realizadas reformas de telhado, adequação em guarda-corpo, além de outras intervenções estruturais. No Câmpus Araguatins os investimentos prediais levaram melhorias às salas de aula, além de adequação e ampliação dos espaços administrativos da unidade.

O Câmpus Paraíso também passou por obras de ampliação e adequação no último ano, com a abertura de dezenas de novas salas de aula e administrativas e reforma da quadra de esportes, contando com a presença do governador Wanderlei Barbosa na inauguração dos espaços em junho deste ano. O Câmpus sediou a maior edição da etapa estadual dos Jogos Internos da Unitins (Jiuni), sendo considerada pela comunidade acadêmica como a melhor edição.

Em Augustinópolis os investimentos laboratoriais atenderam todos os cursos e a grande novidade do ano foi a criação do Complexo de Ciências da Saúde (CCS), com a concentração de toda a estrutura para os cursos de Medicina e Enfermagem e investimentos na ordem de mais de R$ 3 milhões.

O Câmpus Dianópolis recebeu o projeto da sede própria, cuja construção está prevista para o próximo ano. Uma estrutura completa e moderna que atenderá com excelência a demanda já existente e ainda terá capacidade para receber centenas de novos alunos, possibilitando, inclusive, a abertura de novos cursos. As tratativas para as sedes definitivas dos câmpus de Araguatins e Augustinópolis também já estão avançadas.

Ainda no tocante a novos investimentos de infraestrutura, o orçamento garantido da Unitins permitirá a execução das obras de construção de um ginásio poliesportivo com vestiários completos e do estacionamento no Câmpus Palmas, demandas antigas da comunidade acadêmica.

Ensino superior público e de qualidade

O novo orçamento refletiu de forma direta na oferta de vagas nos cursos de graduação, com aumento de aproximadamente 20% no número de acadêmicos matriculados em 2022 em comparação com o ano anterior, chegando a quase 5,5 mil estudantes atualmente. Além da estruturação dos câmpus já existentes, que permitiu a ampliação de cursos e vagas, também se destaca a implantação do TO Graduado – Projeto de Interiorização Universitária, que abriu mil novas vagas em cursos tecnológicos de nível superior da Unitins em 12 municípios tocantinenses.

Além de mais vagas e mais unidades, ampliando a quantidade de alunos, a Unitins também avançou e investiu na qualidade do ensino, conforme demonstram os indicadores do Conselho Estadual de Educação e do Ministério da Educação, cujas avaliações dos cursos de graduação e da universidade vêm apresentando melhoras significativas.

Destacam-se cursos com conceito 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) – nota que varia de 1 a 5 – como Direito e Sistemas de Informação do Câmpus Palmas, e que devem manter a ótima avaliação, além de outros que já possuem bom conceito (nota 3) e têm expectativa de avançar para a nota 4, como Enfermagem/Câmpus Augustinópolis, Administração/Câmpus Dianópolis, Serviço Social e Engenharia Agronômica do Câmpus Palmas.

O Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC para a Unitins atualmente possui nota 3 (varia de 1 a 5) e a instituição trabalha para avançar para a nota 4 até 2024. “O aporte orçamentário cria um ambiente totalmente favorável para a melhoria qualitativa dos nossos serviços, especialmente do ensino. E sabemos que nossa comunidade acadêmica tem respondido aos investimentos do Governo do Estado, como os índices do CEE e do MEC confirmam. Nós avançamos não só na quantidade de alunos, mas na qualidade do ensino também”, destaca o reitor Augusto Rezende.

Bolsas aos acadêmicos

O novo orçamento da Unitins em 2022 também possibilitou a ampliação na oferta de bolsas aos alunos, totalizando cerca de R$ 400 mil. No âmbito do Ensino, em 2021 foram 54 monitores acadêmicos voluntários. Já neste ano foram ofertadas 84 bolsas monitoria com a remuneração mensal. As bolsas de iniciação científica, tecnológica e de participação em evento de pesquisa também evoluíram consideravelmente com a maior disponibilidade de recursos financeiros, chegando a 92 no total, 60 a mais do que no ano anterior, um aumento de 187%. E as bolsas de extensão saltaram de 30 em 2021 para 66 este ano, também alcançando um aumento de mais de 100%.

Qualificação e aperfeiçoamento de pessoal

A disponibilidade orçamentária permitiu à Unitins investir na qualificação e aperfeiçoamento no quadro de professores e servidores técnicos administrativos. Foi mais de R$ 1 milhão destinado à bolsas, auxílios, cursos e capacitações pedagógicas e de gestão com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade, dentro e fora de sala de aula.

Equipamentos

Os câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins agora contam com laboratórios de Informática equipados com computadores de alta tecnologia. Foram investidos quase R$ 3,5 milhões na compra de mais de 600 computadores para atender as necessidades institucionais. Quase R$ 1 milhão na aquisição de aparelhos de ar-condicionado, e mais de R$ 300 mil em equipamentos e instrumentos de assistência laboratorial.

Frota renovada

Todos os câmpus da Unitins contam com, pelo menos, um veículo novo à disposição para atender as demandas administrativas e acadêmicas da unidade. Mais um avanço a partir do orçamento assegurado pela PEC 05/2021. São veículos de passeio, caminhonetes e vans novos que estão à disposição dos servidores e alunos.

E no início de 2023 a comunidade acadêmica contará, também, com um ônibus novo para atender, por exemplo, às viagens de acadêmicos e docentes para congressos e outros eventos. O veículo conta com 60 lugares, sendo 48 do tipo semi-leito, 12 leitos, três banheiros, amplo bagageiro e com acessibilidade para Pessoas com Deficiências (PcD).

Edição: Caroline Spricigo