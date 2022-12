Unitins abre concurso público com 130 vagas para professores

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta quinta-feira, 29, o edital do concurso público com 130 vagas para docentes efetivos que atuarão nos campus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. O edital completo está publicado no Portal da Unitins.

O concurso tem como objetivo o preenchimento de 130 vagas para cargo de professor em dez cursos de graduação da universidade: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

O reitor Augusto Rezende destacou a importância do concurso para o desenvolvimento da Unitins. “A Universidade tem a necessidade de evoluir dentro dos critérios de professores efetivos e este concurso público contempla todos os câmpus da Unitins em todas as regiões do Tocantins. É importante destacar que é o primeiro concurso público para docentes que atinge o interior do estado e este edital é fruto de uma ação conjunta com o governador Wanderlei Barbosa, que resulta em avanços institucionais, maior vínculo do docente com a instituição, além de dar a possibilidade do desenvolvimento da carreira destes profissionais”.

O reitor explicou ainda que, com o preenchimento dessas vagas, a Universidade aumentará a quantidade de professores para atuarem no Ensino e em projetos de Pesquisa e Extensão. “Temos certeza de que o concurso será um sucesso e que beneficiará a Universidade e os profissionais da Educação”, finalizou o reitor.

Para o governador Wanderlei Barbosa, o concurso é mais um avanço do Governo na valorização da educação superior pública do Estado. “Autorizamos hoje o concurso público da Unitins que beneficiará muito a educação do Tocantins. São 130 vagas que serão preenchidas por profissionais que contribuirão para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado”.

Vagas e inscrições

Conforme o edital publicado, as inscrições estarão abertas a partir de 27 de janeiro até o dia 23 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ R$290,00.

O profissional terá que cumprir a carga horária de 20 ou 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 4.502,16. até R$ 10.554,12.

As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, por meio do link disponibilizado na página do certame. Os candidatos poderão concorrer às 130 vagas conforme a distribuição por curso e campus disponíveis no edital.

O concurso está dividido em duas fases eliminatórias e classificatórias: a primeira fase é a prova objetiva, na qual os três primeiros candidatos de cada vaga avançarão para a segunda etapa, que terá duas etapas, prova didática e comprovação de títulos e experiência. A posse dos docentes aprovados está prevista para o fim de 2023.