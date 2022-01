UnirG retorna às aulas 100% presenciais a partir de segunda-feira, 31

Texto: Ascom/Unirg

Como os últimos dois anos foram intensos marcados pela pandemia, desde o segundo semestre de 2021 a Universidade de Gurupi –UnirG vem preparando-se para retomar às aulas presenciais, e dar início ao novo ano letivo.

Na próxima segunda-feira, 31, o primeiro semestre de 2022 terá início com as aulas 100% presenciais. Com o retorno, os acadêmicos terão que comprovar a vacinação contra Covid-19.

O objetivo do retorno presencial é manter a qualidade do ensino, cumprindo com rigor os protocolos de segurança da saúde dos alunos, professores e servidores da Instituição.

De acordo com a reitora, Drª Sara Falcão, esse é um momento extremamente importante para a Instituição. “Ressaltamos que tivemos um recorde de matrículas, em relação aos últimos períodos de pandemia, isso demonstra que os alunos estão motivados. Tivemos a aprovação do Conselho Superior para esse retorno, e estamos também cumprindo o novo Decreto Municipal e o Estadual que reforça o fim das aulas remotas com a volta presencial”, ressaltou a reitora.

“Estaremos reforçando os cuidados necessários para medidas de segurança, baseado no plano de contingenciamento, para que todos permaneçam com distanciamento, o uso de máscara e a higienização das mãos garantir a saúde de todos”, completou Falcão.

Vacinação

A segunda-feira, 31, também é o último dia para o estudante enviar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a coordenação do curso, no qual está matriculado.

O procedimento está previsto na portaria nº 034/22, expedida pela Fundação UnirG, em 17 de janeiro. O estudante que, por qualquer motivo, não tiver o comprovante de vacinação, deve protocolar recurso com as devidas justificativas e documentos comprobatórios, solicitando tratamento especial, na Central de Atendimento ao Aluno – CAT.