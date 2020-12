Unidades Sentinelas estarão abertas neste fim de semana ao público suspeito e confirmado da Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que neste sábado, 26, e domingo, 27, o paciente que estiver com suspeita do novo coronavírus pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul, ou ainda uma das quatro unidades sentinelas da Capital. São elas: 503 Norte, localizada na Arno 61, Eugênio Pinheiro localizada no Aureny I, Taquari e Walter Pereira Morato, essa última localizada em Taquaruçu.

Já nos demais dias da semana, exceto aos feriados, o paciente que apresentar sintomas como coriza, febre e tosse, deve procurar uma das 34 Unidades de Saúde da Família (USFs), no horário de funcionamento das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira e agendar a realização do teste da Covid-19.

Já em casos mais graves, quando o paciente apresenta sintomas como: coriza, febre, tosse e falta de ar, ele deve buscar atendimento na UPA Norte ou na UPA Sul.

A Semus também destaca que no dia 1º, feriado de Réveillon, funcionarão apenas as Unidades de Pronto Atendimento (Upas).

No caso de dúvidas, a pessoa pode ligar ou mandar mensagem para o Disque Zap Coronavírus, por meio dos números 3218-5643 (fone e zap) e 3218-5458 (fone). Os atendimentos por telefone são de segunda a sexta-feira, já no WhatsApp, ocorre todos os dias, sempre das 7 às 19 horas.

Cuidados

Para quem for comemorar o Réveillon com a família, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) alerta dos cuidados para não colocar em risco quem você ama, especialmente àquelas famílias que têm idosos ou doentes crônicos.

Entre as precauções, a pasta reitera que as pessoas sigam as regras de distanciamento, higiene, uso de álcool em gel e evite aglomerações. Também como medida para aumentar a segurança, a população deve evitar reuniões prolongadas.

A Semus também alerta que outra regra fundamental é não juntar núcleos de famílias diferentes. “Temos que ter ciência que essas reuniões não são seguras, pois o vírus se espalha rapidamente e estamos com elevados casos da doença na Capital”, acrescenta a secretária municipal da Saúde, Valéria Paranaguá.