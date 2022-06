Unidades educacionais de Palmas recebem visita do embaixador do Japão

Uma comitiva da Embaixada do Japão, formada pelo embaixador Teiji Hayashi e pelos secretários Hiroyuki Suzuki e Mori Yasunori, visitou, na tarde desta quinta-feira, 02, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ana Luísa Rodrigues e a Escola de Tempo Integral Anísio Teixeira Spínola, ambos localizados no setor Berthaville. A comitiva japonesa foi recepcionada pela secretária da Educação de Palmas, Cleizenir dos Santos, e pelos gestores das unidades educacionais visitadas.

Segundo o embaixador Teiji Hayashi, o objetivo da vista foi conhecer a estrutura e as atividades pedagógicas da rede municipal de ensino da Capital a fim de estabelecer futuras parcerias. “Como embaixador do Japão, faço questão de conhecer as escolas e seus projetos para, posteriormente, propor um intercâmbio cultural, uma conexão com os jovens brasileiros.”

A secretária Cleizenir dos Santos falou de sua alegria em receber a comitiva japonesa. “É com muito carinho que recebemos os senhores e com muito orgulho que apresentamos um pouco do que é a educação de Palmas. Temos muito zelo pela educação, e, por isso, temos nos tornado referência também”, disse, destacando sua admiração e respeito pela cultura japonesa, que também tem a educação como prioridade.

Apresentações

Durante as visitas, os alunos das duas unidades realizaram apresentações nas áreas de teatro, música e dança. Além disso, a comitiva japonesa teve a oportunidade de conhecer alguns projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas. “Estamos muito emocionados e impressionados com o que vimos aqui, e com a qualidade da educação de Palmas”, destacou Hayashi.