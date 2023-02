Unidades de saúde promovem ação para prevenção de ISTs no período carnavalesco

Bloquinho unidos pela saúde faz programação de conscientização dos usuários para utilizarem preservativos, especialmente no carnaval. As ações são realizadas pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), que realizam palestras educativas para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e gravidez indesejada. Nesta terça-feira, 7, a partir das 9 horas, será a vez da unidade da Arno 44 (409 Norte) receber as atividades.

Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira, 6, na USF José Luiz Otaviani, localizada na Arno 33 (307 Norte) que também ofereceu orientações sobre planejamento familiar, abertura de processo para laqueadura, vasectomia e encaminhamento para inserção do dispositivo intrauterino (DIU) aos usuários.

Na próxima sexta-feira, 10, das 8 às 12 horas, as unidades de saúde da região sul, composta pelas USFs Santa Fé, José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul), Bela Vista, Morada do Sol, Aureny II e Santa Bárbara realizarão uma caminhada em Taquaralto para distribuição de preservativos para a comunidade e disponibilização de testagem rápida de ISTs.

No dia 14, a USF Walterly Wagner realizará duas ações simultaneamente. A partir das 7h30 uma equipe fará palestras e distribuirá kits com material informativo e preservativos aos usuários da unidade e a partir das 8h30, outra equipe atuará na zona rural, atendendo a comunidade do Jaú. A unidade do Jardim Taquari também fará distribuição de preservativos e testagem rápida de ISTs. A previsão é que a atividade seja realizada no dia 17 de fevereiro, das 16 às 18 horas.