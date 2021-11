Unidades de Saúde de Palmas promovem programação especial para homens

Durante todo o mês de novembro, período de maior sensibilização e cuidado com a saúde do homem, a rede de saúde de Palmas inicia nas Unidades de Saúde da Família (USFs) programações diversas para alertar o público masculino da necessidade de realizar os exames regulares de próstata, pensando em prevenir um dos tipos de câncer mais comuns entre eles.

Segundo o gerente de Linhas de Cuidado da Atenção Primária da Capital, o enfermeiro Ilton Batista, até o final deste mês serão realizadas diversas programações com palestras em sala de espera das unidades com orientações, testagem rápida para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), exames preventivos, além de outras atividades em pontos diferentes da Capital. “Algumas unidades terão atendimentos no período noturno, além do horário comercial. A intenção é que, ao longo do mês, a população masculina aproveite as ações da campanha para entender melhor sobre a doença”, esclarece o enfermeiro.

O enfermeiro Ilton Batista alerta que o risco para doença aumenta com o avanço da idade. “Dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) mostram que a cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata no Brasil, nove têm mais de 55 anos. Homens cujo pai ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60, apresentam risco aumentado. Como também, estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal elevado”, lembra o profissional.

Ilton explica que os exames para investigação do câncer de próstata, são indicados e decididos, pela equipe de saúde da família, e oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), podendo ser o exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata – Antígeno Prostático Específico (PSA) e o exame de toque retal que avalia o tamanho, forma e textura da próstata.

Conheça os principais sintomas do câncer de próstata:

• Dificuldade para urinar;

• Demora em começar e terminar de urinar;

• Sangue na urina;

• Diminuição do jato de urina;

• Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.