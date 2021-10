Unidades de Saúde da Família promovem ações voltadas ao Outubro Rosa

Faz parte do cotidiano da Rede Municipal de Saúde de Palmas o acolhimento e a garantia da saúde integral às mulheres. Em outubro, mês em que o serviço é intensificado nacionalmente para o cuidado delas, as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital incrementam a programação de rotina para recebê-las.

As unidades, a partir do dia 1° de outubro começam a mobilizar o público feminino da Capital sobre a importância dos exames preventivos do câncer de mama e colo de útero, que já são realizados cotidianamente nos estabelecimentos de saúde.

Preocupada com a prevenção dessas doenças, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) reforça a necessidade da prevenção, por meio de exames e atendimentos em que as mulheres podem realizar, inicialmente, na Atenção Primária em Saúde. “As ações de prevenção e o diagnóstico precoce são uma iniciativa fundamental, visto que nos estágios iniciais das doenças são assintomáticas. Queremos sempre proporcionar maior acesso a esses serviços, contribuindo para a redução da mortalidade”, afirma o gerente de Linhas de Cuidado da Atenção Primária da Semus, Ilton Batista Júnior.

Além das programações junto ao público das USFs, a Semus promoverá o dia “D” de abertura do Outubro Rosa com atividades com a comunidade, na próxima quinta-feira, 06, das 8 às 12h e das 17 às 20h, nas USF Laurides Milhomem e 403 Norte (Arno 41). Nesta data, será oferecido às mulheres um dia de prevenção e promoção de saúde com realização de exames como papanicolau e rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Ginecologistas e residentes também promoverão palestras sobre saúde da mulher. A programação detalhada será divulgada em breve.

No dia 22 de outubro, no Parque Cesamar, profissionais da saúde realizarão também um momento de conversa sobre a importância da Saúde da Mulher com as frequentadoras do espaço. Além de atividades dinâmicas de promoção de saúde como aulas de zumba, serão discutidos temas sobre educação em saúde da mulher. “Essa estratégia de conscientização destacará a importância do diagnóstico precoce e busca orientar a população feminina sobre as mudanças habituais em diferentes momentos do ciclo de vida e os principais sinais suspeitos de câncer de mama e colo do útero”, completou Ilton Batista Júnior.