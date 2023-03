Unidades de ensino da rede municipal intensificam preparativos para a Obmep 2023

Primeira etapa da competição está prevista acontecer no dia 30 de maio; inscrições terminam nesta sexta-feira, 17

Anualmente, a rede de ensino municipal de Palmas tem se destacado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), que este ano chega a 18ª edição e é destinada a alunos inscritos em escolas municipais, estaduais e federais, ou em escolas particulares brasileiras dos ensinos fundamental e médio. As escolas interessadas em participar da edição 2023 da Obmep têm até esta sexta-feira, 17, para se inscrever por meio deste link.

Para participar da competição que acontece em duas etapas, os alunos são divididos em três níveis: Nível 1 – estudantes de 6º e 7º anos do ensino fundamental; Nível 2 – estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental e Nível 3 – estudantes do ensino médio. A primeira etapa da olimpíada, prevista para 30 de maio, consiste em uma prova objetiva de 20 questões. Já a segunda, prevista para ser aplicada em 7 de outubro, é composta por uma prova discursiva contendo seis questões.

Ao final da edição, os alunos recebem medalhas de ouro, prata e bronze, bolsas de iniciação científica e certificados de menção honrosa. Já os professores ganham um diploma e um livro de apoio para formação em Matemática. As escolas são premiadas com kits esportivos e material didático, além de troféus.

Escolas se preparam

Na Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Vinícius de Moraes, os alunos já estão se preparando para as provas da 1ª fase da competição com o foco na classificação do maior número possível para a 2ª fase da olimpíada. A unidade escolar vem se destacando na competição desde 2019 quando seis alunos conquistaram medalhas de bronze e cinco foram destaque com menções honrosas. Na 16ª edição, em 2021, a escola conquistou cinco menções honrosas e, na última edição, em 2022, mais seis alunos foram agraciados com menções honrosas.

Segundo o professor Celso Aparecido Machado, um dos fatores que contribuíram para os bons resultados alcançados pelos alunos foi o treinamento específico oferecido pelos professores de Matemática aos alunos que têm interesse de se preparar melhor para a competição. “Durante a preparação utilizamos o material disponibilizado no portal da Obmep e também provas das edições anteriores. Estamos na expectativa de que, este ano, alcançaremos melhores resultados porque nossos alunos estão motivados e empenhados e também por termos começado o preparatório meses antes das provas”, afirmou.

Prova do empenho da equipe de professores foi a conquista de Davilla Vanessa Araújo Macedo, aluna do 9° ano, que foi premiada na edição de 2021 e convidada a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC) em 2022. A aluna que está empenhada na preparação para a edição 2023 da competição, conta que o preparatório ajuda muito porque as aulas são específicas para a Obmep e isso contribui para o bom desempenho dos alunos. “Em 2021 foi a primeira vez que participei e já fui agraciada com a participação no PIC, uma experiência ímpar, com momentos de muito aprendizado que contribuíram bastante para minhas atividades escolares”.

Olimpíada

Criada em 2005, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovido com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que tem como objetivos: estimular e promover o estudo da Matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de estudantes brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas.