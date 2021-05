Unidade Penal de Formoso do Araguaia revitaliza avenida por meio do Programa Reeduca Tocantins

Com o objetivo de desenvolver as habilidades laborais das pessoas privadas de liberdade do Estado do Tocantins, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), realizou nesta quinta-feira, 13, a revitalização da avenida Dom Pedro II, em Formoso do Araguaia. A ação foi efetivada por meio do Programa Reeduca Tocantins em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Município com a participação de 10 custodiados.

O superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, Orleanes Alves, disse que o Reeduca Tocantins está à disposição do povo tocantinense. “O Reeduca está em consonância com a Lei de Execução Penal para a prestação de serviços à sociedade tocantinense e às prefeituras, executando uma Política de Atendimento consonante ao desejo do Governador do Estado, Mauro Carlesse, e de nosso secretário Heber Fidelis”, pontuou. Orleanes diz que para fazer parcerias ou doações basta entrar em contato com a Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional por meio do telefone 63 3218-6944 ou no e-mail: depento@seciju.to.gov.br.

Segundo o diretor da Unidade Penal de Formoso do Araguaia, Miller Azevedo, as parcerias são de suma importância para a execução destas benfeitorias. “Conseguimos, por meio das boas parcerias, dar um retorno à sociedade. Neste caso, o município nos cedeu os materiais e entramos com a mão de obra e serviços”, explicou.

O gestor ressaltou que “nesta ação foi remida a pena dos 10 presos que estavam presentes. Este tipo de atividade ensina ao preso uma nova profissão, mostra à sociedade seu trabalho, inclusive derrubando preconceitos, e torna mais eficaz sua ressocialização”, completou.

O custodiado R.M.C, de 39 anos, falou um pouco sobre como se sentiu ao poder desenvolver essa atividade junto à sociedade. “Fizemos trabalhos de limpeza de canteiro, pintamos meios-fios e deixamos a cidade mais bonita. Nesse trabalho eu me senti reeducando, homem e ser humano, a gente vai aprendendo mais coisas para o nosso dia a dia. Isso tudo é importante para a gente”, concluiu.