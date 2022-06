Unidade de pronto-atendimento para servidores públicos em Gurupi é solicitada por Gutierres Torquato

Visando garantir o direito do servidor público estadual ao atendimento à saúde, foi requerida a implantação de uma unidade de pronto-atendimento do Servir em Gurupi-TO.

O Deputado Estadual Gutierres Torquato apresentou está semana uma série de requerimentos buscando a valorização do servidor público, dentre estas solicitações foi requerida a implantação de uma unidade de pronto-atendimento do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins (Servir), no município de Gurupi-TO, atendendo todos os servidores estaduais da região Sul do estado.

O Servir é o benefício de saúde que o Governo do Tocantins está oferecendo para os servidores públicos estaduais, visando a oferta de um serviço de saúde com mais agilidade, comunicação e adaptado aos novos tempos, proporcionando segurança aos beneficiários. O pronto-atendimento garante aos segurados e dependentes a assistência à saúde, através dos serviços de medicina preventiva e curativa e do tratamento odontológico.

Gutierres solicita a Secretaria de Estado da Saúde, que sejam tomadas as medidas necessárias para a implantação de uma unidade para que passe a atender os casos de urgência e emergência aos usuários. Pois, muitos servidores têm enfrentado um grande problema para garantir o direito ao atendimento do plano de assistência à saúde, estes têm se deslocado até a capital, o que tem gerado um gasto com o qual a grande maioria não pode arcar. “Implantando o primeiro pronto atendimento em Gurupi nós vamos atender com dignidade aos servidores da região sul do Tocantins”, afirma Torquato.