Últimos dias para doar ao FIA por meio do Imposto de Renda

O FIA (Fundo da Infância e Adolescência) de Araguaína recebe doações que ajudam a custear projetos sociais em defesa das crianças e adolescentes, principalmente as que se encontram em situações de risco e vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas durante todo ano e ainda deduzidas no Imposto de Renda (IR).

Devido à pandemia do novo coronavírus, o prazo para Declaração de Imposto de Renda 2021, ano-base 2020, se estendeu e encerrará no próximo dia 31. “É muito importante a sociedade participar da inserção social de crianças e adolescentes em projetos que auxiliem com saúde, educação e bem-estar. São com esses recursos de doação que o FIA financia projetos que ajudam tirar várias crianças de situação de risco”, disse o secretário da Assistência Social, José da Guia.

O valor doado beneficia projetos selecionados por meio de edital. Além disso, antes da destinação do recurso, o CMDCA (Conselho Municipal da Criança e Adolescente) realiza uma avaliação sobre cada proposta. O cidadão pode acompanhar de perto cada projeto em desenvolvimento e colaborar doando de várias maneiras.

Como fazer a doação

A doação poderá ser realizada durante a declaração, diretamente no sistema, utilizando a aba Doações Diretamente na Declaração (ECA). É preciso filtrar o fundo pesquisando por Tocantins e Araguaína.

Se o doador deduzir o valor do IR, deve informar à Coordenação do FIA. Localizada na Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação, na Rua Humberto Campos, nº 508, Bairro São João, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas ou pelo telefone (63) 99959 6385.

Entidades beneficiadas

Atualmente, as entidades assistidas pelo FIA são o Instituto Social e Cultural de Araguaína, com o projeto Girassol e Arte; Instituto Humanitário Casa de Davi, com o projeto de Inserção Social e Convênio; APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com o projeto Nossa APAE tem Arte; e o Rotary Clube de Araguaína Lago Sul, com Ações de Promoção Escolar e Social.

O Programa Família Acolhedora é custeado pelo FIA desde 2016. O fundo também foi responsável pela implantação da UTI Pediátrica Municipal, destinando cerca de R$ 1 milhão para compra de equipamentos. Já foi realizada também doação para construção de um espaço de recreação na Casa de Atendimento Ana Carolina Tenório.

Continue doando

É possível doar o ano inteiro pelo site www.fia.araguaina.to.gov.br, na guia “Faça sua doação”, preencha o formulário com dados pessoais e valor. Ao confirmar “Enviar doação”, o sistema gerará um boleto e o enviará para o e-mail do doador.

Para quem preferir, pode também realizar depósito bancário no Banco do Brasil, para a Agência 0638-6, Conta Corrente 77.217-8. O CNPJ do FIA é 18.786.212/0001-01.