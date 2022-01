Última semana de inscrições para programas de residência em Medicina da Fesp

Texto: Secom

Os interessados em participar de um dos programas de residência em Medicina da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) têm até a próxima segunda-feira, 31, para se inscreverem. A inscrição é realizada exclusivamente pela internet, neste link. Confira o Edital.

Ao todo, estão sendo ofertadas 21 vagas, sendo 20 para o Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade e uma vaga para o Programa de Residência em Oftalmologia, desenvolvidos pelo Programa Integrado de Residência em Saúde (PIRS), por meio da Comissão de Residência Médica do Sistema Integrado Saúde Escola do SUS (Coreme/SISE-SUS).

Para participar é preciso ter concluído o curso de graduação plena em Medicina, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e ter situação regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins (CRM-TO). Os candidatos graduados no exterior, deverão apresentar diploma revalidado por Universidade Pública brasileira, registro no CRM-TO e atendimento ao disposto na Resolução N° 1.832/2008, de 25/02/2008, do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Todo o processo seletivo está disponibilizado no link: https://fesp.palmas.to.gov.br/processo-seletivo. Demais dúvidas e esclarecimentos devem ser sanados pelo telefone: 63 3212-7905 / 3212-7906.

Bolsa-auxílio

Os alunos regularmente matriculados nos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e em Oftalmologia terão direito à bolsa do Ministério da Saúde no valor de R$ 4.106,09, podendo este valor ser revisado/reajustado, conforme legislação pertinente e vigente. Poderão concorrer ainda a uma bolsa-auxílio do Programa Municipal de Bolsa de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho (PET Palmas).