Última etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia 2021 reúne atletas em Palmas

A última etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia 2021 teve início nesta sexta-feira, 22, em Palmas. Com apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), o evento é realizado pela Federação Tocantinense de Voleibol (FTV), tem chancela oficial da Confederação Brasileira de Voleibol e é dirigido pelas federações estaduais que integram a região amazônica brasileira (AC-AM-AP-PA-RR-RO-MT-TO).

As disputas ocorrem até domingo, dia 24, na arena de jogos montada no complexo esportivo da Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso. São 16 duplas disputando 32 jogos, em melhor de 3 sets, para definir o ranking geral da temporada.

O presidente da Federação Tocantinense de Voleibol, Ricardo Abalém, destacou as parcerias para a realização do evento. “Essa competição, que tem a realização e o apoio das federações dos estados que compõem a Amazônia, e em cada estado são feitas articulações. Por meio da parceria com o Governo do Estado, conseguimos viabilizar uma estrutura para receber os atletas, para a realização dos jogos, e inclusive para uma transmissão ao vivo das semifinais e finais”, ponderou.

Já o superintendente de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Rios, falou sobre a importância de fomentar práticas esportivas. “Ficamos felizes por sediar um evento desse porte e por poder contribuir para a realização dele. Essa é uma oportunidade de incentivar a modalidade e a parceria com a federação, que é crucial para o desenvolvimento esportivo no nosso Estado”, ponderou.

Representantes do Tocantins

Convidadas pela FTV, as duplas são representantes do Tocantins nos jogos são Victor e Bruno; e Kamilla e Sarah. A dupla feminina segue na disputa por uma vaga nas semifinais. Kamilla Miranda destacou que a expectativa é garantir um lugar no pódio.

“O voleibol no Tocantins sempre foi muito forte e gostaríamos de recuperar esse nome no pódio. Esse campeonato é uma oportunidade de poder representar o nosso estado, de adquirir experiência com os demais competidores e estamos animadas pelas competições”, frisou.

A dupla masculina disputou com a mesma composição as duas etapas iniciais e levou o Tocantins ao pódio, com o 1º lugar em Rondônia e 3º lugar no Amapá. Já No feminino cada etapa teve uma composição: Jéssica e Thais (1ª etapa); Jéssica e Katiúcia (2ª etapa) e Kamilla e Sarah para essa ultima etapa. A representação tocantinense feminina vai lutar pelo primeiro pódio nessa temporada.

Etapas do Circuito

Em 2021 o circuito acontece em três etapas, nos naipes masculino e feminino. A classificação dos estados após a 2ª etapa ficou da seguinte forma:

No Masculino, Tocantins (1º) / Amapá (2º) / Roraima (3º) / Amazonas (4º) / Acre (5º) / Pará (6º) / Rondônia (7º) e Mato Grosso (8º).

No feminino, Rondônia (1º) / Roraima (2º) / Acre (3º) / Mato Grosso (4º) / Amapá (5º) / Amazonas (6º) / Pará (7º) e Tocantins (8º).

No sábado, 23, as disputas iniciam às 9h. Já no domingo, 24, às 8h30.