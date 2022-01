UFT cria protocolo de biossegurança para retorno às atividades presenciais

Desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil, estudantes, professores, técnicos e colaboradores da UFT vêm desempenhando suas funções de maneira remota. O modelo foi adotado com o intuito de reduzir a disseminação do vírus e manter a integridade e saúde física de todos.

Agora, dois anos depois, com o avanço da vacinação em larga escala contra o coronavírus, a redução dos quadros graves de saúde e o controle da proliferação do vírus, a Universidade se prepara para receber novamente sua comunidade acadêmica.

Para isso, a Universidade Federal do Tocantins, por meio do Comitê Extraordinário Covid-19, elaborou um Protocolo de Biossegurança para Retorno às Atividades Presenciais. O documento apresenta e explica as regras sanitárias a serem seguidas por toda a comunidade acadêmica, a partir do primeiro semestre letivo de 2022.

O Comitê reuniu uma equipe técnica, representantes de pró-reitorias, diretores de todos os câmpus da UFT, sindicatos, Diretório Central dos Estudantes (DCE), conselhos diretores e demais membros da comunidade para discutir e orientar o processo de retomada da maneira mais segura e cautelosa possível.

“Esse Protocolo foi escrito por um grupo de trabalho criado só para tratar desse assunto, e seguiu as regras da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Comitê Covid da UFT e, também, artigos científicos e publicações de órgãos de saúde, como o Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”, conta o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Raphael Sanzio Pimenta: “Ele foi construído com base científica”, afirma.

O documento descreve as regras de biossegurança voltadas aos diversos setores da UFT, como as salas de aula, laboratórios, setores administrativos, espaços públicos, áreas de lazer, biblioteca, auditórios, entre outros. O Protocolo ainda informa os procedimentos a serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de casos positivos para o Covid-19 e como as atividades serão realizadas em ambientes de uso coletivo, como os Restaurantes Universitários (RUs).

O uso de máscaras, distanciamento social de 1,5m (um metro e meio) e higienização das mãos serão obrigatórios em todos os espaços da Universidade. A UFT disponibilizará álcool 70% para assepsia de objetos, mesas, utensílios de uso comum, etc, em todos os setores.

Para o professor e membro da equipe técnica, Kleber Abreu, o documento servirá como um manual para o retorno seguros às atividades: “O protocolo de biossegurança servirá para padronizar os processos de trabalho, organizar os setores administrativos, a dinâmica da sala de aula, laboratórios e demais espaços da Universidade. Ou seja, o protocolo é uma diretriz clara de como devemos proceder dentro dos espaços da Universidade, na retomada do trabalho e ensino presencial”, afirma.

O Protocolo produzido pela UFT segue a situação pandêmica atual e, portanto, pode ser alterado a qualquer momento, conforme a evolução e controle da doença a fim de garantir um retorno seguro e responsável à normalidade.

Confira aqui o Protocolo completo de Biossegurança da UFT para retorno das atividades presenciais.

https://docs.uft.edu.br/share/s/T66l9HYgQ4-gHjZ8vP3HTA