‘Turma da Mônica-Lições’ estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira, 30

A turma mais querida do Brasil retorna ao cinema em ‘Turma da Mônica-Lições’, com os moradores do bairro do Limoeiro enfrentando novas aventuras e os desafios do início da adolescência. O filme estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira, 30, às 14 horas, com classificação livre.

No longa, adaptação da Graphic Novel Homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, os amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam, desta vez, encarar as consequências de um erro cometido na escola e os desafios da passagem da infância para a adolescência. Para esta nova aventura, a turma ganha a companhia de mais personagens já conhecidos e queridos do universo clássico do Mauricio de Sousa.

Além da estreia de ‘Turma da Mônica -Lições’, continuam na grade do Cine Cultura,os filmes ‘Não Olhe para Cima’, ‘Matrix Resurrections’, ‘Azor’ e ‘Uma História de Família’. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

O Cine Cultura faz parte do complexo do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Os ingressos custam R$ 12,00.

Confira a programação de 30 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022

Quinta:30/12/2021

14h30 -Turma da Mônica – Lições, Daniel Rezende – Aventura|Brasil|2021|97’- Classificação: Livre

16h30 –Turma da Mônica – Lições

18h30 – Matrix Resurrections, Lana Wachowski; Ficção| EUA|2021| 148’; Classificação: 12 anos

Domingo:02/01/2022

14h30 -Uma História de Família, Werner Herzog; Drama|Japão|2021|89’; Classificação: livre

16h30 -Turma da Mônica – Lições, Daniel Rezende; Aventura|Brasil|2021|97’; Classificação: Livre

18h30 – Matrix Resurrections, Lana Wachowski; Ficção| EUA|2021| 148’, Classificação: 12 anos

Segunda: 03/01/2022

14h30 –Não Olhe Para Cima, Adam McKay; Comédia|EUA| 2021| 145’, Classificação: 14 anos

16h30 –Turma da Mônica – Lições, Daniel Rezende; Aventura|Brasil|2021|97’; Classificação: Livre

18h30 – Matrix Resurrections, Lana Wachowski; Ficção| EUA|2021| 148’; Classificação: 12 anos

Terça: 04/01/2022

14h30 -Uma História de Família, Werner Herzog; Drama|Japão|2021|89’; Classificação: livre

16h30 – Azor, Andreas Fontana; Drama| Suíça, França, Argentina| 2021|100’; Classificação: 12 anos

18h30 –Turma da Mônica – Lições, Daniel Rezende; Aventura|Brasil|2021|97’; Classificação: Livre

Quarta:05/01/22

14h30 –Não Olhe Para Cima, Adam McKay; Comédia|EUA| 2021| 145’; Classificação: 14 anos

16h30– Turma da Mônica – Lições, Daniel Rezende; Aventura|Brasil|2021|97’; Classificação: Livre

18h30 – Matrix Resurrections, Lana Wachowski; Ficção| EUA|2021| 148’; Classificação: 12 anos

Sinopses

Turma da Mônica – Lições

Sinopse: Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade. Trailer: https://youtu.be/T8E35kDVOzo

Uma História de Família

Família, amigos, seguidores. Todos disponíveis para locação. “Family Romance LLC” é um negócio: uma empresa que aluga substitutos humanos para todas as necessidades de seus clientes. Ishii é contratado para representar o pai desaparecido de uma menina de 12 anos. O filme acompanha a conexão entre “pai e filha” durante o período da contratação.

Trailer: https://youtu.be/4tNCluRgmTk

Azor

Sinopse: Em Azor, Yvan de Wiel é um banqueiro privado de Genebra. Durante a ditadura da Argentina, ele viaja para o país para que possa substituir seu parceiro que desapareceu. Entre salões silenciosos, piscinas e jardins luxuosos, um duelo remoto acontece entre dois banqueiros que, apesar de usarem métodos diferentes, são cúmplices de uma discreta e implacável forma de colonização. Trailer: https://youtu.be/_nkaWcqZO1I

Matrix Resurrections

Sinopse: Matrix: Resurrections é o novo filme da franquia Matrix, continuando a saga de Neo (Keanu Reeves) em sua busca pela libertação das pessoas aprisionadas mentalmente pelas máquinas. Se passando 20 anos após os acontecimentos de Matrix Revolutions, Neo vive uma vida aparentemente comum sob sua identidade original como Thomas A. Anderson em São Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe prescreve pílulas azuis para neutralizar as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente. Ele também conhece uma mulher que parece ser Trinity (Carrie Anne-Moss), mas nenhum deles se reconhece. No entanto, quando uma nova versão de Morpheus oferece a ele a pílula vermelha e reabre sua mente para o mundo da Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, Neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um novo e mais perigoso inimigo e livrar todos da Matrix novamente.

Trailer: https://youtu.be/nNpvWBuTfrc

Não Olhe Para Cima

Sinopse: Não Olhe Para Cima conta a história de Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda do doutor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall embarcam em um tour pela mídia que os leva ao escritório da Presidente Orlean (Meryl Streep) e de seu filho, Jason (Jonah Hill). Com apenas seis meses até o cometa fazer o impacto, gerenciar o ciclo de notícias de 24 horas e ganhar a atenção do público obcecado pelas mídias sociais antes que seja tarde demais se mostra chocantemente cômico.

Trailer: https://youtu.be/c1nToClX_3w