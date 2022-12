Troca estrutura de ponte, beneficia escoamento da produção agropecuária na região sudeste do Estado

Por Luzinete Bispo

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), concluiu, nessa terça-feira, 29 de novembro, os trabalhos de recuperação de uma ponte no km 2,30 sobre o córrego Cabeçudo, na rodovia TO-387, trecho que liga o entroncamento da TO-040 em Dianópolis ao município de Taipas, localizado na região sudeste.

No mesmo trecho também foram concluídos os serviços de patrolamento e cascalhamento na sua extensão de 76 km, uma vez que a via não é pavimentada.

A recuperação da ponte incluiu a troca das vigas de madeira por vigas de concreto armado, produto de maior durabilidade e baixa manutenção. O coordenador da Residência Rodoviária de Dianópolis, Leandro Araújo, conta que o tráfego já foi restabelecido sobre a ponte de concreto e que a obra vai beneficiar moradores e produtores rurais da região.

Ele explica que os trabalhos para a melhoria da rodovia TO-387 visa melhorar não só a segurança viária, mas principalmente a economia da região sudeste tocantinense. Algumas estradas rurais estão interligadas às rodovias pavimentadas e são importantes para o escoamento da produção local. Daí, vem a importância de manter a trafegabilidade desses trechos, o que inclui melhorias em pontes”, reforça Leandro Araújo.

O secretário de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, reforça o compromisso do Governo do Tocantins em garantir a trafegabilidade nas rodovias pavimentadas e não pavimentadas. “O Governo está trabalhando para fortalecer o sistema logístico do Estado, especialmente, para melhorar o escoamento da produção”, declarou.

Em execução

Outro trecho da TO-387 que passa por manutenção com patrolamento e revestimento primário é o que liga Taipas a Conceição do Tocantins. São 40 km. Os serviços foram iniciados no último dia 28 de novembro.