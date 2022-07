‘Trilhas do Cesamar’ recebe 450 inscrições em dois dias de divulgação

O passeio ‘Trilhas do Cesamar’, que acontece neste domingo, 24, alcançou o número máximo participantes inscritos em apenas dois dias de divulgação. As 450 pessoas inscritas vão fazer um percurso de sete quilômetros no interior do Parque Cesamar. O evento faz parte da programação do ‘Palmas Férias 2022’, da Prefeitura de Palmas, que reúne uma série de atividades esportivas, de lazer e entretenimento para a população e visitantes, e é realizado pelas Fundações Municipais da Juventude (FJP) e do Esporte e Lazer (Fundesporte).

As primeiras 180 pessoas que fizeram a inscrição irão ganhar uma garrafa squeeze de brinde. Os participantes devem se concentrar às 06 horas da manhã, na sede da FJP, ao lado do estacionamento do Parque Cesamar. A largada está prevista para as 7 horas.