Tribunal de Justiça do Tocantins realiza leilão de veículos no próximo dia 19, nos formatos presencial e virtual

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) realiza na próxima quarta-feira, 19, um leilão para venda de 14 veículos. A comercialização está programada para ter início às 10 horas, de forma presencial, no Auditório da 308 Sul, AL 01, lotes 37/39, e virtual, através do site.

São, ao todo, 13 carros e uma motocicleta. Os lances mínimos são de R$ 2.645,83 e R$ 81.196,67. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de idade, possuidoras dos documentos pessoais e jurídicos.

Os interessados em participar do leilão online deverão realizar o credenciamento eletrônico no site. Já para o presencial, o credenciamento será realizado diretamente com o leiloeiro, na data e local definido para a sessão.

O edital

De acordo com o edital, todos os veículos pertencem ao Poder Judiciário tocantinense e serão leiloados no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, podendo os licitantes realizar vistorias com antecedência de até 8 dias úteis, no Anexo II do TJTO.

Ainda segundo o edital, o leilão será julgado pelo critério de maior lance, e o pagamento dos itens arrematados será recolhido para a conta do Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris).

Para quaisquer outras informações, os interessados deverão se dirigir ao leiloeiro Antonio Carlos Volpi Santana, pelo telefone (63) 99242-2002, ou via e-mail, no endereço: patrimonio@tjto.jus.br

Alerta sobre leilões falsos

O TJTO alerta para a utilização indevida da imagem e nome do tribunal em falsos leilões virtuais de automóveis com sites falsos ou clonados, ou seja, parecido com sites verdadeiros, que buscam induzir as vítimas em erro, as quais acabam depositando os valores da suposta arrematação em contas de pessoas físicas, com agências bancárias localizadas em outros estados.

Recomenda-se que antes da arrematação, o interessado sempre visite os bens leiloados em pátios oficiais antes. Em caso de dúvidas, entre em contato com órgãos oficiais.

É preciso esclarecer que bens próprios do Poder Judiciário ou objetos de apreensão judicial podem ser objetos de alienação judicial, porém o evento é precedido, entre outros requisitos, da publicação de edital em diário oficial e sempre por leiloeiros regularmente credenciados em Tocantins, que utilizam endereços eletrônicos oficiais, cuja relação pode ser conferida no site da Junta Comercial.