Tribunal de Contas entrega mantimentos ao Abrigo João XXIII

Nesta quarta-feira, 21, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), por meio da Coordenação de Saúde, fez doação de cerca de 100 kg de alimentos não perecíveis e dezenas de itens de produtos de higiene pessoal à Casa de Longa Permanência João XXIII, conhecida como Abrigo João XXIII, em Porto Nacional. Os donativos foram arrecadados durante a Caminhada e Passeio Ciclístico do TCE, realizado no início do mês.

A Casa de Longa Permanência João XXIII ampara, atualmente, 11 idosos que não têm família para cuidar deles. A coordenadora técnica da Casa, Fabiana Batista Lacerda, disse que a ação da Corte de Contas é louvável porque vai ajudar muito na alimentação dos idosos. Ela destacou ainda que a casa vive exclusivamente de doações da sociedade. ”Até porque durante a pandemia nós quase fechamos as portas por falta de alimentos”, desabafou.

A servidora do TCE, Milena Pereira Costa Branquinho, que acompanhou a doação em Porto Nacional, agradeceu o empenho de todos os servidores e cidadãos que abraçaram a campanha. “A gente fica muito feliz de cumprir mais uma vez essa missão social”, concluiu.