Três núcleos de identificação são instalados em Palmeiras, São Bento e Carrasco Bonito

Os cidadãos que residem na região do extremo norte do Tocantins, também conhecida como Bico do Papagaio, acabam de ganhar mais três importantes instrumentos de acesso à cidadania. Trata-se das inaugurações das novas sedes dos núcleos de identificação nas cidades de Palmeiras do Tocantins, São Bento e Carrasco Bonito.

Fruto de parcerias firmadas entre a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) e as Prefeituras Municipais, por meio de assinaturas de Termos de Cooperação, as recém-criadas e instaladas unidades do Instituto de Identificação no interior do Estado foram entregues às populações locais, pelo Governo do Tocantins, por meio da SSP, em solenidades realizadas nessa quinta-feira, 23.

As inaugurações ocorreram na parte da manhã, em Palmeiras do Tocantins; e à tarde, nas cidades de São Bento e Carrasco Bonito. Na ocasião, o vice-governador do Estado, Wanderlei Barbosa, acompanhado pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Sampaio e também pela delegada-geral da Polícia Civil, Raimunda Bezerra de Souza, e a diretora do Instituto de Identificação, Naídes César Silva, deputados estaduais, os prefeitos das referidas cidades e demais autoridades descerraram as placas de inauguração dos três novos núcleos.

Núcleo n° 69 – Palmeiras do Tocantins

A primeira unidade de identificação inaugurada e entregue aos munícipes foi a de número 69 e fica localizada em Palmeiras do Tocantins, cidade que conta com uma população aproximada de 6.830 habitantes, distante 483 km de Palmas. O espaço conta com novo mobiliário e servidores capacitados para realizar o serviço de emissão de carteira de identidade, atestado de antecedentes criminais, bem como funciona como uma central de atendimento da Polícia Civil para o registro de Boletins de Ocorrências.

Ao comentar a entrega no novo núcleo de identificação na cidade, o secretário Cristiano Sampaio destacou o esforço e a dedicação que o Governo do Tocantins e a Secretaria da Segurança Pública vem desempenhando a fim de descentralizar o atendimento do Instituto de Identificação para que os serviços de emissão de RGs, cheguem a todos os moradores do Estado. “A entrega desse novo núcleo atenderá as demandas da população que precisa retirar seu RG, uma vez que se trata de um documento de fundamental importância e que garante o acesso a serviços essenciais como carteira de vacinação, matrícula escolar, além de assegurar o acesso a diversos outros benefícios sociais”, ponderou Cristiano Sampaio.

Primeira a ser atendida no novo núcleo, a estudante Ana Beatriz Abreu, de 13 anos, comemorou o fato de poder retirar sua carteira de identidade sem ter que precisar ir até outra cidade. “Estou muito feliz, pois com a chegada do núcleo aqui em Palmeiras, poderei fazer meu RG com mais tranquilidade e conforto”, afirmou a adolescente.

A mãe da jovem, a dona de casa, Joana Abreu, ressaltou que a inauguração representa um passo fundamental para que a população em geral tenha mais acesso ao documento. “Quero parabenizar ao Governo do Tocantins e também a Segurança pública pela iniciativa de trazer esse importante serviço para a nossa cidade, pois benefícios como este são de grande importância, sobretudo, para as pessoas mais carentes”, ponderou.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito municipal Júnior Noleto parabenizou a gestão do governador Mauro Carlesse e também ao secretário da SSP, Cristiano Sampaio, pela implantação do novo núcleo de identificação de Palmeiras. “Um desejo antigo da comunidade local se materializa nesta data com a entrega das novas instalações desse importante espaço que garante cidadania a toda a população. Os serviços de emissão de carteiras de identidade e atestado de antecedentes criminais, que passam a ser ofertados nesse novo espaço recém-inaugurado, têm por objetivo apoiar o cidadão em suas necessidades básicas e, diante disso, somos gratos”, frisou o gestor municipal.

Entrega do núcleo de n° 70 – São Bento do Tocantins

Dando continuidade às inaugurações, no início da tarde dessa quinta-feira, 23, o secretário Cristiano Sampaio, juntamente com o vice-governador Wanderlei Barbosa, e toda a equipe da SSP chegaram à cidade de São Bento do Tocantins. A cidade de cerca de 5,5 mil habitantes foi contemplada com a instalação do núcleo de identificação de número 70, que passa a funcionar na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O novo ambiente é dotado com novo mobiliário e conta com uma equipe treinada e capacitada para atender a população que necessite ir até o local a fim de providenciar a retirada de seu documento de identidade ou atestado de antecedentes criminais.

A inauguração do novo núcleo contou com a presença do deputado estadual, Fabion Gomes, autoridades civis e militares e população em geral. Ao fazer uso da palavra, o vice-governador Wanderlei Barbosa enfatizou a importância dos novos núcleos. “O acesso ao documento de identidade é condição básica para o exercício da plena cidadania e, com as inaugurações desses novos núcleos, o Governo do Estado assegura aos cidadãos de Palmeiras, São Bento e Carrasco Bonito, condições para ter acesso a todos os serviços e benefícios que são ofertados pelo RG. Essa é a marca da gestão municipalista do governador Mauro Carlesse”, destacou.

Núcleo 71 – Carrasco Bonito

Já no final da tarde, as autoridades estiveram na cidade de Carrasco Bonito, onde desceram a placa de inauguração do núcleo de identificação de número 71. Com uma população estimada em 4.165 pessoas, a cidade agora também conta com um espaço destinado a emissão do documento de identidade e antecedentes criminais que era muito aguardado pela população local, já que o município é um dos mais distantes de Palmas, localizando-se a quase 700 km da Capital.

O novo núcleo de identificação da cidade está localizado no prédio da prefeitura municipal. A sala que abriga as novas instalações foi totalmente reformada e equipada com novo mobiliário a fim de abrigar o novo espaço de cidadania.

Também presente aos eventos realizados no extremo norte do Estado, o delegada-geral de Polícia Civil, Raimunda Bezerra, ressaltou a importância das inaugurações dos três núcleos de identificação. “Trata-se de mais uma grande conquista da população que reside em Palmeiras, São Bento e Carrasco Bonito, uma vez que documentos como a carteira de identidade e o atestado de antecedentes criminais poderá ser solicitado no próprio município, eliminado a necessidade de se percorrer longas distâncias indo para outros municípios como Araguatins, por exemplo”, explicou a delegada-geral.

Para a diretora do Instituto de identificação, Naídes César Silva, as entregas dos três núcleos representam o esforço do Governo do Tocantins e da Secretaria da Segurança Pública, por meio do Instituto de identificação em promover o acesso aos serviços básicos como a possibilidade de poder solicitar seu documento de identidade no próprio município em que reside.

“O Governo do Tocantins quer facilitar a vida do cidadão que precisa emitir sua carteira de identidade e, pensando nisso, a população das cidades de Palmeiras, São Bento e Carrasco Bonito não mais terá que se deslocar a centros maiores a fim de ter acesso a um documento tão importante e necessário como é o RG”, ponderou Naídes César Silva.