Trecho da Avenida Teotônio Segurado que dá acesso ao Taquari recebe sinalização viária

Dando sequência às ações de melhoria na infraestrutura da cidade, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seiop), iniciou, nesta semana, os serviços de sinalização da Avenida Teotônio Segurado, entre a entrada do aeroporto de Palmas até o Jardim Taquari. Todo o trecho, de aproximadamente 3,4 KM, recebeu recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), aplicado em março deste ano.

A sinalização horizontal já está sendo implantada e contempla a demarcação de linhas de delimitação de faixas, travessias de pedestres, além da aplicação de tachões e tachas refletivas neste trecho da avenida, onde também será realizada a instalação da sinalização vertical, com a fixação de placas de regulamentação, advertência e indicação.

Além do recapeamento e da sinalização, a prefeitura está construindo uma nova ciclovia ao longo do trecho, muito utilizado por trabalhadores para deslocamento de bicicletas. Esta semana, as equipes finalizam os serviços de terraplanagem para, então, realizar a pavimentação de toda a ciclovia.

A Prefeitura ainda promove outras melhorias no local, incluindo investimentos em iluminação pública, instalação de rampas de acessibilidade e meio-fio, ações que asseguram mais mobilidade na via. “Essas ações reforçam o compromisso da gestão municipal com a segurança viária e a melhoria da mobilidade urbana, promovendo um trânsito mais eficiente e organizado”, pontuou o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Cezar Monteiro.

Obra

A obra na avenida recebeu investimentos de R$ 2.348.937,60 para atender a demanda dos moradores da região, que tem fluxo intenso de condutores de veículos e ciclistas.