TRE-TO define ações e planejamento para as Eleições 2026 no Estado

Após dois dias de debates, avaliações e sugestões, chefes de cartórios e gestores das 33 Zonas Eleitorais do Estado, reunidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) na sede do Tribunal em Palmas, definiram, juntamente com a administração do TRE-TO, as ações e o planejamento para as Eleições 2026 no Tocantins. O encontro ocorreu durante os dias 29 e 30 no auditório do Tribunal.

Em um primeiro momento, os participantes avaliaram as ações realizadas para as Eleições de 2024, envolvendo todos os aspectos como registros de candidaturas, convocação de mesárias e mesários, pessoal de apoio, treinamentos e simulações. A avaliação ajudou a embasar o planejamento das ações a serem desenvolvidas no preparo e durante as próximas eleições, de 2026, garantindo organização, inclusão, integridade do pleito e ampla participação das eleitoras e eleitores em todo o Tocantins.