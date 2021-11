Tratores são entregues a prefeitos tocantinenses; foram investidos R$ 4,7 milhões para aquisição

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou na manhã desta terça-feira, 16, 24 tratores para o desenvolvimento social e econômico dos pequenos produtores do interior do Estado. As máquinas fazem parte do projeto Ferramentas Estruturantes para a Agricultura, executado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).

Para aquisição dos maquinários, o projeto contou com investimento de R$ 4,7 milhões, fruto do Convênio n° 890153/2019, firmado entre o Governo do Tocantins e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Carlos Gaguim e pelo senador Eduardo Gomes.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que a parceria com a bancada parlamentar tem o objetivo de transformar o Tocantins em um Estado melhor. “Quero agradecer os nossos congressistas que têm lutado para trazer essas máquinas para equipar os nossos municípios e fortalecer a agricultura familiar. Esse é um trabalho que o Governo vai sempre fazer com a bancada federal, para atendermos os municípios da mesma forma”, pontuou.

Nesta etapa, foram contemplados os municípios de Aparecida do Rio Negro, Araguacema, Araguanã, Barra do Ouro, Barrolândia, Carmolândia, Caseara, Conceição do Tocantins, Itaporã, Lagoa do Tocantins, Lajeado, Lizarda, Mateiros, Monte Santo, Nova Rosalândia, Pequizeiro, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Pugmil, Rio Sono, Santa Fé, Tocantínia, Wanderlândia e Xambioá.

No total, o programa adquiriu 36 tratores. A entrega dos primeiros dez tratores ocorreu em outubro, no município de Talismã, e contemplou os municípios de Araguaçu, Cariri, Dueré, Figueirópolis, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Sandolândia, São Valério da Natividade e Talismã.

O deputado Carlos Gaguim participou da entrega das máquinas e ressaltou que além dos tratores entregues nesta terça-feira, 16, há uma previsão de recursos para aquisição de mais 40 tratores. “O total dessa emenda vai ser em torno de R$ 16 milhões, que colocaremos para o agricultor familiar. Somado a outros projetos do Governo, como o de doação de sementes, [essa iniciativa] aumentará a produtividade dessas famílias”, ressaltou.

O senador Eduardo Gomes, que também destinou emendas para o projeto, destacou o trabalho da bancada federal em prol da agricultura familiar nos últimos dois anos. “Toda a bancada federal vem trabalhando em prol da agricultura familiar. Nos últimos dois anos, foram entregues mais de 480 equipamentos ao Tocantins e cada dia mais estamos trazendo novos equipamentos para ajudar os 139 municípios”, finalizou.