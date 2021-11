Transporte coletivo terá reforço de 15 ônibus para o Enem 2021

A Prefeitura de Palmas reforçará com 15 carros extras as linhas do transporte coletivo da Capital para o deslocamento dos estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, neste domingo, 21, e no próximo, 28. O transporte público terá reforço nas linhas 090-UFT e 151-IFTO. Já as linhas 180 e 190, que circulam pelas avenidas NS-04 e NS-10, e o Eixão, que atende as universidades Católica e Luterana, receberão reforço a partir das 10 horas, conforme a demanda. Outra alteração refere-se a 071- Centro de Ensino Médio (CEM), que terá horário especial às 9h20 e 11h20, com saída da Estação Apinajé.

De acordo com o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Diogo Sousa, o Enem movimenta toda a cidade por isso a frota será reforçada nos dois domingos, na primeira e segunda etapa. “O reforço ocorrerá principalmente nas linhas 180, 190 e Eixão com a intenção de evitar aglomerações e garantir o transporte seguro dos alunos aos locais de provas”, disse, acrescentando que equipes da Fiscalização de Transportes estarão nas estações de ônibus acompanhando o embarque dos usuários.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) estará com uma equipe de dez agentes de Trânsito e Transporte em cinco viaturas operacionais, nas proximidades dos locais das provas a fim de garantir o controle de tráfego e a segurança viária durante a realização do Enem.

Segundo o gerente de Trânsito da Sesmu, Adriano José Vieira, os agentes de Trânsito e Transporte estarão realizando rondas em todos os locais de prova. “Nossos agentes estarão controlando e ordenando o trânsito de veículos em avenidas principais da cidade e nos locais de prova para evitar pontos de concentração e possíveis estrangulamentos nas vias”, destacou.

Em conjunto com as demais forças de Segurança, a Guarda Metropolitana de Palmas estará atuando com 16 guardas em seis viaturas dando apoio às ações ostensivas de fiscalização. Os agentes atuarão também no combate à perturbação do sossego público com o apoio de três fiscais de Obras e Posturas, que estarão de prontidão para atuar em casos de denúncia de poluição sonora nas proximidades dos locais das provas.

Siop

Durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será mantido normalmente pelo 153 ou 190 o atendimento aos chamados via Sistema Integrado de Operações (Siop), tais como ocorrências de acidentes de trânsito, patrulhamento preventivo/ostensivo pela cidade e fiscalização sobre som automotivo, alcoolemia e aglomerações.