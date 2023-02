Trânsito promove ação educativa de volta às aulas nesta terça-feira, 7

Com o retorno das aulas na rede municipal de ensino, a equipe de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), realiza nesta terça-feira, 7, às 7h30, ação educativa de volta às aulas na faixa de pedestre da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, localizada na Quadra Arse 132 (1.306 Sul).

As atividades educativas contarão com a presença do mascote ‘Amarelinho’, e dos agentes de trânsito que irão auxiliar na travessia dos alunos na faixa de pedestre em frente à ETI. De acordo com a gerente de Educação para o Trânsito, Kerlen Parrião, a ação se fez necessária para promover uma conscientização para segurança no trânsito no período letivo, alcançando não somente as crianças, mas também os pais e responsáveis dos alunos. Na próxima quinta-feira, 9, a ação será realizada com os alunos da Escola de Tempo Integral (ETI), Padre Josimo.