Tradicional Bailinho de Carnaval será realizado neste fim de semana em Palmas

Será realizado neste fim de semana na capital, dias 18 e 19, no Palmas Shopping, a partir das 14h, na Praça de Alimentação, o tradicional Bailinho de Carnaval. Para esta edição, muitas atrações irão fazer parte com uma programação pra lá de divertida. O espaço que será totalmente decorado, terá sorteio de brindes, marchinhas, adoção de pets, maquiagem facial e confecção de máscaras. Além de cenários divertidos para fotos. No dia 19, domingo, será realizado o tradicional Concurso de Fantasia com premiação de R$ 1.000 para o 1º Lugar R$ 500,00 para o 2º Lugar e 300,00 para o 3º Lugar; As inscrições ocorrerão no local.

Dia 18

Palhaço Batatinha

Patrulha Canina

Show com a Banda Movin Kids

Dia 19

PJ Masks

Palhaço Batatinha

Concurso de Fantasia Kids

Show com a Banda Movin Kids

Além da programação infantil, os adultos poderão conferir logo após o bailinho, a partir das 18h,atrações artísticas com muita música de carnaval de cantores regionais.

Segue programação:

Sexta-feira 17: Paula Diaz

Sábado 18: Vetinho e Banda

Domingo 19: Onassis Costa e Percussão

Segunda-feira 20: 3 Tons de Preto

Terça-feira 21: Jorge Lucas e Percussão