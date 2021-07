Trabalho de fiscalização segue intensificado nas praias da Capital

Com a suspensão da temporada de praia pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeita de Palmas mantém intensificada a fiscalização nos espaços de lazer da Capital, com foco na conscientização e segurança dos visitantes e comerciantes. Neste sábado, 03, equipes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa) e fiscais de Obras e Posturas, com o apoio operacional da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), percorreram vários pontos da cidade.

Durante os trabalhos, as equipes fizeram abordagens de orientação e educativas. Os fiscais da Visa entregaram aos responsáveis pelos quiosques as normativas estabelecidas na portaria de n° 457, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), com as regras que devem ser seguidas durante o funcionamento das atividades comerciais (para ler a portaria na íntegra, acesse aqui e vá para a página 20).

Os fiscais de Obras e Posturas entregaram também uma cartilha aos estabelecimentos com dicas de conscientização direcionadas aos frequentadores, sobre o limite de até seis pessoas nas mesas, do distanciamento de no mínimo dois metros entre as mesas, dentre outras orientações. Os responsáveis pelos empreendimentos devem fixar e manter expostas a normativa nas mesas, para que os clientes possam ter acesso e ficar cientes das informações.

A suspensão da temporada de praia e a proibição do uso da faixa de areia fazem parte das medidas estratégicas adotadas para conter a disseminação do vírus no município.

Operação noturna

A operação conjunta das forças de segurança realizou mais uma ação de fiscalização entre a noite de sexta-feira, 2, e a madrugada deste sábado, 3. Diversos estabelecimentos foram vistoriados no patrulhamento que percorreu pontos estratégicos das regiões norte e central da Capital. Ao todo, os fiscais de Obras e Posturas efetuaram 11 autos de infração e 13 notificações nos estabelecimentos flagrados desobedecendo as medidas de flexibilização.

Durante a atividade, os agentes de Trânsito e Transporte realizaram a fiscalização nas vias municipais. A ação no trânsito resultou no registro de 52 autos de infração, cinco veículos removidos e três recusas de teste de alcoolemia.