Trabalhadores de Palmas são capacitados em curso de Dicção e Oratória

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e Sistema Nacional de Empregos (Sine) realizou gratuitamente de 09 a 13 de janeiro na unidade do Sine em Palmas o curso Dicção e Oratória.

O secretário da Setas, Zorivan Monteiro, em visita a turma, parabenizou os trabalhadores que estão em busca de constante crescimento profissional e reforçou o compromisso do Governo do Tocantins em garantir qualificação aos tocantinenses: “Esse é o primeiro curso ofertado em nosso novo prédio do Sine. A Setas disponibiliza um auditório amplo e climatizado onde serão oferecidos inúmeros cursos gratuitos aos cidadãos,” declara o gestor.

O curso foi ministrado pelo servidor da Setas, A’Eronssaytt Gomes Lima de Oliveira, que é administrador, coach, orientador profissional, consultor empresarial, entre outras especialidades.

Segundo A’Eronssaytt Gomes o curso chegou a contar com 140 ouvintes e 110 trabalhadores concluíram a formação. “Durante toda essa semana os participantes tiveram acesso a muito conteúdo, mas também uma abordagem prática, atividades em grupo e finalizamos hoje com a elaboração e apresentação de uma mini aula pelos alunos como trabalho de conclusão de curso,” explica o professor.

Próximo curso

O próximo curso a ser oferecido pelo Governo do Tocantins por meio da Setas/Sine será Autodesenvolvimento Pessoal e Profissional. As aulas acontecerão de 16 a 19 de janeiro das 14h às 18h na unidade central do Sine em Palmas localizada na Avenida Teothônio Segurado, Quadra ACSU SO 40 (401 Sul), Conjunto 1, Lote 17, Empresarial Gold Star (mesmo prédio do IBGE). Para se inscrever basta clicar no link https://forms.office.com/r/VgMPMiJzbi

O que dizem os alunos

O representante sindical, Andreys César da Silva, ficou sabendo do curso por meio das redes sociais da Setas e percebeu nele uma oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades profissionais. Sobre sua experiência ele conta: “Vim com a expectativa de trabalhar o emocional e aprender a preparar uma apresentação. No meu trabalho sempre preciso me apresentar em público, por isso essa capacitação é tão importante. Achei o curso ótimo, aprendi muito e já estou matriculado para o próximo,” agradece Andreys.

Quem também comemorou a oportunidade de crescimento pessoal e profissional foi a aluna de mestrado, Glória Correa: “Sou muito introspectiva e vim para vencer a vergonha de falar em público. A experiência foi maravilhosa. As aulas foram muito dinâmicas e a turma se manteve muito motivada. Tenho certeza que a defesa da minha dissertação no mestrado terá outro nível”.

Além dos trabalhadores que buscam o Sine de forma individual , os cursos também atendem equipes de empresas públicas e privadas que desejam fortalecer vínculos e crescer juntos. Creuzimar Costa é funcionária da Federação dos Trabalhadores Rurais do Tocantins, participou da formação com mais dois colegas e comenta: “Sempre quis fazer esse curso, mas geralmente ele é muito caro em outros lugares, aqui tive a chance de fazer uma excelente formação gratuitamente, muito do que vimos aqui trouxe cura às minhas emoções e me encorajou a enfrentar meus bloqueios”. Disse a aluna.

Todos os cursos ofertados no Sine contam com a emissão de certificados e os interessados já podem concluir a formação se inscrevendo no Sistema para buscar uma vaga dentro das novas habilidades adquiridas.

Painel de vagas do Sine

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos 11 postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego.

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Edição: Alba Cobo