Torneio de Pesca Esportiva reúne 139 equipes de competidores em Porto Nacional

Em prol da consolidação da pesca esportiva em Porto Nacional, divulgando os benefícios do Pesque e Solte, bem como promovendo a conscientização ambiental e a inclusão do município no roteiro dos pescadores esportivos, foi realizado neste sábado, 14, o Torneio de Pesca Esportiva (TPE) edição Porto Nacional.

O evento contou com total apoio da prefeitura municipal, por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo, do Governo do Estado, do Sebrae, da deputada estadual, Vanda Monteiro, Sport Naútica, dentre outros parceiros. A comissão organizadora do torneio é composta pelos amantes da pesca esportiva,TPE Tocantins, Héber Vieira, Eduardo Mota e Luiz Neiva.

De acordo com Héber Vieira (Madruga), um dos organizadores do evento, 139 equipes, compostas por até três integrantes, totalizando cerca de 400 pescadores de várias cidades e estados, como Tocantins, Goiás, Bahia e Pará, participaram da competição, maior número de participantes já registrado em competições do gênero na cidade. “A largada aconteceu na Praia Tia Júlia – ao lado da pista de Kart, às 07h da manhã, cada equipe teve 9 horas para cumprir as tarefas, retornando às 16h. O sistema adotado para conferência dos exemplares de tucunarés pescados foi via vídeo, modo pelo qual a medição foi executada com equipamento disponibilizado às equipes anteriormente. Após esse processo os peixes eram devolvidos ainda com vida às águas do lago”, explicou.

Durante a programação foram realizados shows regionais, Pagode Vip Moral, Maykinho Top e Adriano Araújo animaram a todos, teve ainda um circuito gastronômico na praça de alimentação. Além disso, o local contou com ampla infraestrutura para atender os competidores e familiares.

Vencedores

1º lugar: Equipe Bravo Naútica, composta pelos integrantes (Jeová, Bernardo, Cyro)

Pontuação: 249,5

2º lugar: Equipe LF Serviços, integrantes (Luiz Filho, Lucas Avelino, Adevaldo Pereira)

Pontuação: 233,5

3º lugar: Equipe Os Brutos, integrantes (Gean Rosa, Vitor, Tarssis)

Pontuação: 220,5

4º lugar: Equipe Pesca Samba, integrantes (Elmo Lúcio, Daniel de Abreu, Milton Rodrigues)

Pontuação: 220,5

5º lugar: Equipe Porkeiras da Pesca, integrantes (Vinicius Uchoa, Endrew Di Franco, Marley Hugo)

Pontuação: 219,5

6º lugar: Equipe Sport Center, integrantes (Welgues DP, Fernando Reis, Airton Ximenes)

Pontuação: 219,5

7º lugar: Equipe Casa do Pescador, integrantes (Rafael Diniz, Agamenon Diniz, Renato Rama)

Pontuação: 214,5

8º lugar: Equipe Amigos da Pesca, integrantes (Welison de Souza Barros, Valber Santana, Carlos Ernesto)

Pontuação: 209

9º lugar: Equipe Pesco Logo Existo, integrantes (Karison Tharley, Matheus Bezerra, Zé Paulo)

Pontuação: 207,5

10º lugar: Equipe Pousada Angical, integrantes (Mariozan Gomes, Dimas Carneiro, João Beckmann)

Pontuação: 206

Maior Peixe: 60.5 cm, pescado pela Equipe Comando 01.

Pescador Eduardo de Araguaína.

Premiação

Os 10 primeiros colocados receberam troféus e premiação. Além disso, prêmios como, barco + carreta, motor 15HP, motor elétrico, baterias e muito mais, foram sorteados entre os competidores.

Marlon Guilherme Knoll e Thiago Rezende Ribeiro, da equipe Colorado tiraram a sorte grande e levaram para casa barco + carreta patrocinados pela Sport Naútica, prêmio avaliado em mais de R$ 20.000. Já Vinícius Rodrigues, Daniel e Sérgio, da equipe Tucunaré azul, faturaram um motor 15HP avaliado em cerca de R$ 8.000.

O prefeito Ronivon Maciel, parabenizou a organização do torneio e ressaltou a importância do apoio a iniciativa. “O que despertou o interesse de apoiarmos esta realização, foi o fato de promover a conscientização da população no tocante a preservação, fortalecer a economia local e fomentar o turismo, já que inúmeros turistas são atraídos para o município, sendo assim os ganhos são enormes. É muito satisfatório ver o nosso município sendo referência de pesca esportiva, aproveitando todo o potencial que dispomos”, frisou.

O secretário Municipal da Cultura e do Turismo, Fernando Roberto Windlin, destacou: “esse evento foi muito importante, especialmente porque estamos passando por um momento de reestruturação do turismo em Porto Nacional. É uma atividade muito característica no município, temos um potencial muito grande na pesca esportiva. A gestão vê com bons olhos e apoia iniciativas como essa por entender a tamanha relevância, nosso potencial turístico é apresentado a outros municípios e estados, por intermédio dos participantes que competiram no torneio”, frisou.

“Quero agradecer a todos que colaboraram para que pudéssemos promover este evento de forma tão exitosa. Não medimos esforços para fazer da edição Porto Nacional-TO do TPE, um marco”, destacou Luiz Neiva, também organizador da competição.

O participante Gean Rosa, integrante da equipe Os Brutos, terceira colocada no torneio, declarou: “Foi uma honra participar da competição, eu fui o 1º campeão de pesca esportiva no município, e é muito especial poder voltar a competir. Todos que contribuíram para a realização deste evento, tornando esses momentos possíveis, estão de parabéns”, pontuou.

Além de estimular a pesca esportiva, a competição contribuiu para propagar a importância da preservação do Tucunaré, bem como das águas do lago.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação