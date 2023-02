Tocantins tem ponto facultativo na segunda e terça-feira de carnaval e muda expediente da quarta, 22

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, decreta ponto facultativo nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, dia 22, o expediente nos órgãos do Poder Executivo Estadual ocorrerá, de maneira excepcional, das 12 às 18 horas. O Decreto será publicado na edição desta quinta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Após dois anos sem comemorações devido à pandemia, o período de carnaval volta a movimentar o Estado, ajudando a fomentar nossa economia e renovando a alegria nos corações dos tocantinenses. Desejamos que nossos servidores também possam aproveitar esse tempo para descansar ou se divertir, com responsabilidade e consciência, para que, ao final da festa, voltem a prestar um serviço de excelência”, afirma o governador Wanderlei Barbosa.

O ponto facultativo não vai afetar o funcionamento de serviços essenciais, como saúde e segurança, que já atuam em regime de plantão.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate