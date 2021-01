Tocantins registrou 2,6 milhões de raios em 2020

O Tocantins registrou 2.601.913 descargas atmosféricas em 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Se comparado a 2018, o aumento foi de 190%. A diferença é tão grande que, somente em dezembro do ano passado, caíram mais de 810 mil raios. O número é quase o mesmo do acumulado de 2018 inteiro, quando foram registradas 895 mil descargas atmosféricas. Em 2019, a marca foi de 2,1 milhões de raios.

Devido ao período chuvoso, a população deve ficar atenta para evitar acidentes. Segundo especialistas do Inpe, quanto mais quente o ar, mais leve ele fica e, assim, mais rápido sobe (movimento ascendente). No encontro com temperaturas mais frias, há formação de gotículas de gelo que se chocam dentro das nuvens, formando a eletricidade e, devido ao acúmulo significativo de cargas elétricas, ocorre a descarga no solo.

Durante o período de chuva, é fundamental tomar alguns cuidados para sua segurança. Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol, piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados. Evite encostar em grades e objetos metálicos, não se abrigue em lugares descampados, próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica. Esses locais se tornam perigosos por causa do risco de descargas elétricas naturais, como raios.

“Caso se depare com cabos rompidos ou outras situações na rede de energia, como árvores e objetos em contato com a rede elétrica, não se aproxime e entre em contato com a Energisa imediatamente. Enviaremos uma equipe técnica especializada que, de forma segura, vai solucionar o caso”, afirma o gerente de Operação da Energisa, Alberto Cunha.

Quando estiver em casa, evite manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque. Essa dica vale para qualquer período do ano, mas em dias de chuva a recomendação é ter mais atenção. Além disso, retire da tomada e desconecte os cabos ligados a aparelhos eletrônicos. Também deve se evitar contato com objetivos metálicos que estejam ligados à eletricidade, como fogões e geladeiras.

Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques, podendo provocar acidentes e ainda o e mau funcionamento de equipamentos, causando danos ao até mesmo a queima dos aparelhos.

Se o problema não envolver a rede elétrica, mas estiver oferecendo qualquer risco, entre em contato com a defesa civil ou corpo de bombeiros da sua cidade.

Caso precise, o cliente pode entrar em contato com a Energisa através da Gisa, assistente virtual 24 horas pelo WhatsApp. É só enviar uma mensagem no WhatsApp para o número 63 9222-6664. Além da Gisa, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Energisa ON, site energisa.com.br e call center no 0800 721 3330.