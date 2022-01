Tocantins registra três casos de H3N2 e Secretaria da Saúde reforça medidas de prevenção

Após confirmação de três casos de Influenza A (H3N2) no município de Palmas, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) emitiu alerta aos demais municípios para aumentarem as medidas de prevenção e vigilância da doença. Em documento encaminhado aos 139 municípios, a Pasta relata a ocorrência de casos de influenza sazonal no Tocantins e chama atenção dos gestores para a maior incidência no período chuvoso. O alerta é devido a casos de surtos que estão ocorrendo em outros estados que podem ocasionar lotação nas unidades de Saúde.

Os técnicos da SES-TO reforçam as medidas de prevenção para os grupos mais vulneráveis como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidades, que podem apresentar um risco maior de desenvolver complicações devido à doença, sendo que a melhor maneira de se prevenir é com a vacinação anual.

O cenário epidemiológico da Influenza no Estado do Tocantins não apresentava casos confirmados até o final de dezembro de 2021. No entanto, na semana epidemiológica 51 houve a confirmação de três casos de influenza A (H3N2), de residentes do município de Palmas: um caso com histórico de viagem ao Estado de São Paulo, um caso de vínculo familiar ao caso anterior e um caso sob investigação de contato.

O gerente das Doenças Transmissíveis da SES-TO, Rhonner Uchôa, reitera o alerta aos profissionais atuantes nos serviços de saúde para que fiquem atentos ao monitoramento dos prováveis casos de gripe/Influenza nos indivíduos de todas as idades, especialmente naqueles que apresentem sinais de agravamento. “Todos os pacientes, com Síndrome Gripal e com condições/fatores de risco, devem ser orientados a retornar ao serviço de saúde para revisão do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados quanto aos critérios de Síndrome Respiratória Aguda Grave ou outros sinais de agravamento”, disse.

Rhonner Uchôa informa ainda que não há indicação do uso da vacina como bloqueio vacinal de contatos de casos de Influenza, e que a mesma, desde julho de 2021, foi liberada para população geral estando disponível nas Unidades Básicas de Saúde.

A diretora do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), Jucimária Dantas, explica que de acordo com recomendações do Ministério da Saúde (MS), a investigação para Influenza é realizada por meio do teste de RT-PCR – painel para vírus respiratórios, exclusivamente em amostras de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados. “Outra forma de monitoramento da circulação viral é a seleção/coleta de cinco amostras semanais de casos de Síndrome Gripal (SG) atendidos nas duas unidades sentinelas no Estado do Tocantins – Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Sul, do município de Palmas”.

Medidas de prevenção

Higienização frequente das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. No caso de não haver água e sabão, usar álcool gel;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Adotar sempre a etiqueta respiratória;

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Influenza;

Manter os ambientes bem ventilados;

Evitar sair de casa em período de transmissão da doença;

Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

Intensificar ingestão de líquidos;

Usar máscaras.

Dados de Influenza no Tocantins

Em 2020, o Tocantins registrou 22 casos de H1N1, um caso de H3N2 e 25 casos de Influenza B. Já em 2021 foram confirmados três casos de H3N2 no município de Palmas e outros casos continuam em investigação.