Tocantins recebe prefeito de Campina Grande que veio conhecer a estrutura das Escolas Estaduais de Tempo Integral

A titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, recebeu nesta sexta-feira, 9, o prefeito de Campina Grande – Paraíba, Bruno Cunha Lima, e o secretário de Educação do município, Raymundo Asfora Neto. A comitiva esteve em Araguaína para conhecer a estrutura das Escolas Estaduais de Tempo Integral (ETIs).

A comitiva visitou a Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico e as obras da ETI do Setor Nova Araguaína. “Essas duas unidades de ensino tiveram obras retomadas na gestão do governador Mauro Carlesse, sendo que a ETI Jardenir Jorge Frederico foi inaugurada em maio deste ano. Além dessas, temos outras quatro escolas no mesmo modelo, que estão em construção”, apontou a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

Adriana Aguiar também destacou o trabalho de referência que está sendo desenvolvido no Estado. “Para nós, é uma honra estarmos tocando projetos que estão sendo procurados para serem tomados como referência. É um sinal de que nosso trabalho está dando resultado. E nós estamos falando de unidades de ensino que possibilitam a formação integral dos estudantes”, pontuou.

O prefeito Bruno Cunha Lima destacou que a visita às escolas do Tocantins ocorreu após uma série de pesquisas realizadas em todo o país. “A escola no Setor Maracanã tornou-se referência no que diz respeito à estrutura, não só de sala de aula, mas por todo um complexo de esporte e cultura. Eu quero dar os parabéns e quero levar esse modelo, esse projeto para nossa cidade. Temos pesquisado Brasil a fora e, junto ao FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação], esse modelo do Tocantins passou a ser referência”.

As Escolas Estaduais de Tempo Integral seguem um modelo padrão e têm capacidade para atender 1.500 estudantes. Com uma estrutura que possibilita a oferta de atividades diversificadas, as unidades contam com sala de música, biblioteca, laboratórios, salas de artes marciais, ateliê, quadra poliesportiva coberta, sala de dança, sala de coral, sala de primeiros socorros, auditório, piscina, entre outros espaços.

Obras Retomadas

O Governo do Tocantins, nesta gestão, retomou as obras da Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico, em Araguaína, que já foi entregue para a população; da ETI Nova Araguaína, também em Araguaína; da ETI Palmas II; da ETI de Araguatins; da ETI Paraíso do Tocantins e da ETI de Pedro Afonso. Todas essas unidades de ensino seguem o modelo da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, de Palmas.

Para estas obras, está sendo feito um investimento total de R$ 81.077.268, sendo R$ 42.167.515, do convênio com o FNDE e R$ 38.909.753, de recursos do Governo do Tocantins. “As obras haviam sido iniciadas em 2013, mas, ao longo dos anos, foram paralisadas e graças ao trabalho articulado com o FNDE, foi possível realizar novos processos licitatórios e estamos conseguindo dar andamento às obras”, explicou Adriana Aguiar.

Referência

O retorno e a continuidade das obras das ETIs são uma das bandeiras da gestão do governador Mauro Carlesse, que têm servido de referência para outras localidades. Essa é a segunda comitiva que o Tocantins recebe para conhecer a estrutura das Escolas de Tempo Integral da rede estadual de Educação do Tocantins. Na segunda-feira, 5, esteve em Palmas uma comitiva de Goiás.

Comitiva

A comitiva também contou com a participação da gerente de Projetos e Planejamento da Prefeitura de Campina Grande, Fabíola Alessandra Gaudêncio Vilar; da diretora Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína, Maria Eulessandra Sousa Castilho; e do superintendente de Administração, Infraestrutura e Obras da Seduc, Rômulo Júnior.