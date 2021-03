Tocantins recebe 120 mil testes rápidos doados pela empresa Kenerson à Polícia Militar

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu na manhã desta sexta-feira, 12, 120 mil testes rápidos para detecção da Covid-19 doados pela empresa Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda, instalada em Palmas. A entrega ocorreu no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, que será responsável pela distribuição dos mesmos aos municípios. A ação teve a articulação da deputada estadual Luana Ribeiro.

Para o governador Mauro Carlesse, toda doação é bem-vinda quando se trata de apoio às ações de enfrentamento à Covid-19. “Receber a doação de qualquer material, seja máscara, equipamento de proteção individual, testes rápidos, é fundamental para que cada vez mais tenhamos o controle dessa doença e para que o mais rápido a gente saia dessa pandemia. Quero agradecer à empresa Kenerson e à deputada Luana por essa articulação”, destacou.

A representante da empresa Kenerson, Gicélia Valverde Santana, ressaltou que a ação é uma forma de contribuir para o Estado onde atua há mais de 16 anos. “Aprouve Deus de nos instalarmos no Tocantins e temos muito prazer e orgulho de contribuir para a população do Estado e ajudar aqueles que mais precisam”, afirmou.

O comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, informou que todo o efetivo da PM que atua na linha de frente será testado, além da população dos municípios com casos em alta. “O Brasil e o Tocantins estão passando por essa fase difícil da Covid-19. A empresa Kenerson doou os 120 mil testes e o governador Mauro Carlesse determinou que eles fossem distribuídos para testar a população e também 100% da nossa tropa que está à frente do policiamento ostensivo, da fiscalização de combate à Covid-19. Isso vai trazer a sensação de segurança da nossa tropa para cada vez mais colaborar com a sociedade no quesito da saúde pública. A distribuição vai ser feita de acordo com a necessidade de cada município, a gente vai fazer um levantamento e os municípios mais críticos vão ter prioridade”, informou.

Articuladora da ação, a deputada estadual Luana Ribeiro agradeceu à empresa e falou da importância de testar as comunidades em vulnerabilidade. “Muito grata à Kenerson, que doou esses testes, são 120 mil, é uma quantidade muito relevante e é uma empresa parceira do Estado do Tocantins que gera emprego e renda. Além dos testes rápidos, a empresa doou mais de 8 mil máscaras para o Hospital Dona Regina e eu me sinto muito honrada por ter sido o canal de ligação entre a empresa, o Estado e a população. Esses testes rápidos, por meio da Polícia Militar, vão chegar nas populações mais isoladas como os quilombolas, os residentes na Ilha do Bananal e todas as pessoas que testarem positivo serão encaminhadas para as unidades de saúde”, destacou.

Com colaboração de Vania Machado*