Tocantins passa a contar com a 9ª unidade de ensino contemplada pelo Programa das Escolas Cívico-Militares

Em consulta pública realizada neste sábado, 11, pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e da Polícia Militar (PM), a comunidade da Escola Estadual Professora Hamedy Cury Queiroz, em Nova Olinda, aprovou a implantação do Programa das Escolas Cívico-Militares. A unidade continua com seus currículos orientados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), porém passa a contar com aportes financeiros para melhorias na estrutura e com a disciplina (norma de conduta) militar.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do trabalho conjunto realizado pelos órgãos que compõem a estrutura da gestão estadual. “A Educação com sua metodologia, profissionais capacitados, valorizados, focados no ensino e a PM trabalhando a disciplina, só vem a somar na aprendizagem dos nossos alunos”, ponderou.

O secretário executivo da Secretaria da Educação, Edinho Fernandes, destacou que a oferta diversificada da educação faz toda a diferença no Tocantins. “Educação especial, educação do campo, quilombola, educação de jovens e adultos… Temos escolas regulares, Jovem em Ação, Militares, Cívico-Militares, são modalidades diversas para atender a diversidade da população tocantinense”, ressaltou.

A dona de casa Ivanilza Peres dos Reis, tem uma filha matriculada na unidade de ensino, Giselle Peres Rodrigues, 13 anos, que está cursando o 8° ano. “A metodologia militar vem somar com o trabalho já realizado. A disciplina é diferente, ajuda no trabalho realizado na escola e no comportamento em casa também. Eu aprovo a metodologia, pois sei que vai trazer muitos benefícios”, frisou.

Já Giselle Peres Rodrigues está ansiosa pela implantação da metodologia. “Tenho amigos que estudam na escola militar de Colinas e agora eu também terei a oportunidade de estudar em uma escola Cívico-Militar. Estou muito feliz com essa mudança, com a nossa escola se transformando. Acredito que vai melhorar muito o ensino”, pontuou.

Tocantins

Com a Escola Estadual Professora Hamedy Cury Queiroz, o Tocantins passa a contar com nove unidades de ensino com a metodologia do Programa Nacional de Escolas Cívico – Militares implantadas. Só este ano três unidades de ensino foram contempladas pelo Pecim.

• Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros (2020) Palmas

• Escola Estadual Hercília Carvalho da Silva (2020) Gurupi

• Escola Estadual São José Operário (2020) Paraíso do Tocantins

• Colégio Estadual Tiradentes (2021) Formoso do Araguaia

• Escola Estadual Vila União (2021) Palmas

• Colégio Estadual Dom Alano (2021) Peixe

• Escola Estadual Girassol de Tempo Integral João Pires Querido (2022) Silvanópolis

• Colégio Estadual Professor José Carneiro de Brito (2022) Tocantinópolis