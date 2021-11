Tocantins inicia período da Piracema com blitz educativa simultânea em três regiões

Na segunda-feira, 1° de novembro, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), em ação conjunta com instituições parceiras, realizou a primeira blitz educativa simultânea em três regiões, Araguaína, Palmas e Gurupi, para sensibilização da população sobre as novas regras do período de defeso da Piracema no Estado. A estimativa é de que cerca de 830 veículos foram abordados durante as blitz.

“A nossa primeira ação da piracema 2021/2022 ocorreu de forma simultânea nas regiões norte, centro e sul do Estado, em caráter educativo, com entrega de material para conscientização da população, sobre a importância da proibição da pesca durante este período. A proibição se faz necessária porque, durante o período de defeso, os peixes estão em rota migratória para a desova [reprodução] e isso os tornam mais vulneráveis à captura”, destaca o gerente de fiscalização do Naturatins, Cândido José Neto.

“A proibição tem o objetivo de garantir a renovação dos estoques pesqueiros e evitar a extinção de algumas espécies. É importante também que o cidadão não pratique a pesca nesse período, para evitar multas, a perda do material e até mesmo problemas com a justiça. Foram abordados em média 830 veículos durante as blitz”, reitera o gerente.

Além do Naturatins, em Palmas, a blitz contou com a Guarda Metropolitana Ambiental e a Guarda Metropolitana de Trânsito; em Araguaína. Teve apoio de fiscais municipais e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e de Divisas (BPMRED); e em Gurupi, participaram os fiscais municipais e equipe do 4° Batalhão da Polícia Militar.

Piracema 2021/2022

O período de defeso da Piracema 2021/2022 do Tocantins tem novas regras e está fixado conforme a Portaria/Naturatins nº 171/2021, com vigência a partir do dia 1° de novembro de 2021 até o dia 28 de fevereiro de 2022.

Nesse intervalo, o documento proíbe o exercício da pesca em todas as suas modalidades em rios, lagos ou qualquer outro curso hídrico existente no Estado. Também permanecem vedados, o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécimes provenientes da pesca.

Contudo, a Portaria mantém liberados a despesca, o transporte e a comercialização das espécies provenientes de pisciculturas licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. Outra novidade é a permissão para o exercício da pesca amadora esportiva na modalidade Pesque e Solte, com uso de anzol sem fisga e o porte da carteira de pesca amadora, emitida pelo Naturatins.

Linha Verde

O Naturatins disponibiliza o canal Linha Verde para denúncia de crime ambiental, com atendimento de segunda a sexta-feira, durante expediente do serviço público estadual do Tocantins, por meio do telefone Linha Verde 0800 063 11 55; de mensagem no Linha Verde Zap (63) 99106-7787; e via internet, no Portal de Serviços do site do Instituto, pelo Sigam, no Linha Verde – Denúncia.

Para consultar as novas regras do período de defeso da Piracema 2021/2022 no Tocantins, clique em Portaria/Naturatins nº 171, de 01 de novembro de 2021.